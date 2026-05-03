LAOLA1 jetzt als Top-Quelle bei Google wählen

Google hat eine neue Personalisierungsfunktion für die Suche eingeführt: Mit "Bevorzugte Quellen" kannst du festlegen, welche Medien dir in den Suchergebnissen prominent angezeigt werden — direkt oben bei den Top-Nachrichten.

LAOLA1 als Nummer 1 - so funktioniert's

Wer LAOLA1 als bevorzugte Quelle markiert, sieht unsere Inhalte künftig priorisiert im Bereich "Top-Nachrichten" - und zusätzlich in einer eigenen Sektion "Aus deinen Quellen".

Die Einrichtung läuft über ein Plus-Symbol in den Suchergebnissen oder direkt über die Google-Kontoeinstellungen unter "Personalisierung der Suche".

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Auf dieser Seite einfach bei LAOLA1 das Häkchen setzen. LAOLA1 wird nur priorisiert dargestellt.

Andere Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Voraussetzung ist ein Google-Konto.

Hol dir LAOLA1 als Nummer 1 für den Sport

Kein Algorithmus entscheidet mehr allein, was du siehst. Wer den österreichischen Sport verfolgt - Bundesliga, ÖFB, Skirennen, Eishockey - bekommt mit LAOLA1 als bevorzugter Quelle genau das, was relevant ist: schnell, direkt, ohne Umweg.