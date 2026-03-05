Interwetten präsentiert Christian Klien als Motorsport-Experten

Pünktlich zum Start der Formel 1-Saison 2026 setzt Interwetten ein weiteres starkes Zeichen im Motorsport.

Mit dem ehemaligen Formel 1-Piloten und ServusTV-Experten Christian Klien verstärkt sich der Sportwetten-Pionier mit geballter Racing-Kompetenz und baut seine internationale Sport-Strategie weiter aus. Aber nicht nur das: der PS-Profi wird in diesem Jahr auch wieder selbst das Gaspedal durchdrücken!

Insider-Wissen, analytische Tiefe und exklusive Einblicke

Wenn am Wochenende in Melbourne die Ampeln erstmals auf Grün springen, startet nicht nur die PS-Königsklasse in eine neue Saison, sondern auch eine hochkarätige Partnerschaft: Interwetten präsentiert den Vorarlberger Christian Klien als neuen Motorsport-Experten.

Der 43-Jährige ist in der Welt der Formel 1 eine feste Größe. Mit der Erfahrung aus 49 Grand Prix-Starts – u.a. für Jaguar Racing und Red Bull Racing – bringt er die Perspektive eines Piloten mit, die er heute bei ServusTV einem Millionenpublikum vermittelt.

Diese Kombination aus Insider-Wissen, analytischer Tiefe und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen des Fahrerlagers macht Klien zum idealen Partner im Bereich Motorsport.

"Machen Faszination Motorsport noch greifbarer"

„Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Interwetten als neuem Sponsor. Diese Partnerschaft steht für Leidenschaft, Innovation und sportlichen Ehrgeiz. Wir sind bereit für neue Projekte, starke Aktionen und viele gemeinsame Highlights. Gemeinsam mit Interwetten machen wir die Faszination Motorsport für die Fans noch greifbarer“, so Klien.

"Christian Klien verkörpert genau das, wofür Interwetten steht: Präzision, Schnelligkeit und die Leidenschaft für exklusive Sport-Momente. Durch seine Erfahrungen als ehemaliger Formel 1-Pilot und aktueller TV-Analytiker bringt er eine neue Perspektive ein, die unsere Motorsport-Aktivitäten auf ein neues Level haben", freut sich Julian Zott, Head of Marketing & Brand Management.

Auch Lothar Matthäus und Peter Stöger Teil des Experten-Teams

Für Interwetten ist die neue Partnerschaft der nächste logische Schritt, um den Kunden ein noch authentischeres Sporterlebnis zu bieten. Klien ergänzt das Experten-Team um Lothar Matthäus und Peter Stöger, wird aber in dieser Saison auch wieder selbst Vollgas auf der Rennstrecke geben.

Neben seinem Engagement im Rallye-Sport hat sich der Sportwetten-Anbieter die Naming Rights an der Interwetten Sports Car Challenge gesichert, die Klien für das Interwetten PRC Racing Team bestreiten wird. Das Programm umfasst Rennen am Hockenheimring, am Nürburgring, am Red Bull Ring und am Brno Circuit und verspricht dank Cup-Format und zahlreichen Teilnehmer:innen Motorsport in seiner intensivsten Form.

Die Erweiterung des Motorsport-Engagements reiht sich nahtlos in das hochkarätige Sponsoring-Portfolio des Sportwetten-Pioniers ein, das unter anderem Partnerschaften mit der National Hockey League, den New England Patriots, dem Liverpool FC oder Ski Austria umfasst und stets für erstklassige Entertainment-Erlebnisse steht.