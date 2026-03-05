Mittelstürmer Undav unter DFB-Radar? "Geht mir auf den Zeiger!"

Wer stürmt für Deutschland bei der WM 2026?

Bei diesem Thema werden meist Spieler wie Tim Kleindienst oder Niclas Füllkrug erwähnt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann meinte im Interview mit dem "kicker": "Wir werden sicherlich einen Stürmer dabeihaben, der in der Luft ein bisschen was regeln kann, wenn wir mal ein Tor brauchen und nicht alles mit den Zauberern dahinter lösen können, weil der Gegner so tief verteidigt. Füllkrug war lange Zeit raus, spielt jetzt immer mal 20, mal 30 Minuten, hat aber aktuell leider keine Quote und wenig Spielzeit. Kleindienst ist seit Langem verletzt. Bei ihm steht auch in den Sternen, wie er zurückkommt."

Quote spricht für Undav

Beim Thema Mittelstürmer fällt der Name Deniz Undav hingegen äußerst selten.

"Darüber wird nicht geredet. Mein Name fällt da nie auf der Mittelstürmer-Position. Dafür, dass ich für viele kein Stürmer bin, habe ich die beste Quote …", reagiert er jetzt gegenüber der "Bild".

Dabei stellt er die Frage, wer denn ein Mittelstürmer sei. "Doch der, der trifft. Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich. Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt. Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht. Das höre ich mein Leben lang. Ich dachte, dass das jetzt, nachdem ich so gut treffe, aufhört. Ich bin einfach ein guter klassischer Stürmer, der auch ein guter Zehner sein kann", meint Undav.

Kein Kontakt mit Nagelsmann

Zum Bundestrainer gebe es derzeit keinen Kontakt. "Ich habe mit ihm seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", so der Stuttgart-Angreifer.

Sein Name fällt im "kicker"-Interview, das er selbst nicht gelesen habe, nur einmal. "Wenn ich nach Stuttgart fahre, weiß ich ganz genau, was ein Angelo Stiller und ein Deniz Undav spielen", meinte Nagelsmann.

Man darf gespannt sein, ob Undav am Ende Mittelstürmer Nummer eins bei der WM ist. Seine 18 Treffer und elf Assists in 33 Spielen kann kein DFB-Profi in einer Top-5-Liga überbieten. Zuletzt war der DFB-Kicker im Juni 2025 im Kader des A-Nationalteams.