UEFA: So steht es um Finalissima mit ÖFB-Gegner Argentinien

Das Duell der Argentinier gegen Spanien könnte abgesagt werden. In Katar wird aktuell nicht Fußball gespielt.

Bis auf weiteres kann aufgrund der sicherheitspolitischen Situation in der Golfregion und dem Nahen Osten auch in Katar nicht Fußball gespielt werden. Das verkündete der Verband vor Kurzem. >>>

Jetzt droht deshalb dem Duell zwischen dem Copa-America-Sieger Argentinien und Europameister Spanien die Absage. Das Spiel soll am 27. März in Katar ausgetragen werden.

Verlegung aktuell kein Thema

Jetzt äußert sich die UEFA dazu. "Wir sind uns der Spekulationen rund um das Finalissima angesichts der Lage in der Region bewusst", heißt es seitens des Verbands.

Zwischenzeitlich war eine Verlegung medial Thema. "Derzeit laufen Gespräche mit den lokalen Organisatoren, die große Anstrengungen unternommen haben, um das Spiel zu einem Erfolg zu machen. Eine endgültige Entscheidung wird für Ende nächster Woche erwartet. Derzeit werden keine alternativen Austragungsorte in Betracht gezogen", meint die UEFA dazu.

Eine Absage würde die WM-Vorbereitung beider Teams betreffen. Argentinien trifft bei der WM unter anderem auf das ÖFB-Team.

