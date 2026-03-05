Goodbye Deutschland! Nationenwechsel bei Union-Berlin-Profi

Rani Khedira könnte sich den Traum einer Fußball-Weltmeisterschaft im Alter von 32 Jahren doch noch erfüllen.

Er wird künftig für die tunesische Nationalmannschaft auflaufen, wie der Fußballverband in den sozialen Medien bekanntgibt: "Wir freuen uns, der Sportöffentlichkeit und den Medienvertretern mitteilen zu dürfen, dass der Weltfußballverband FIFA heute offiziell den Wechsel der sportlichen Zugehörigkeit des Spielers Rani Khedira genehmigt hat.

Khedira hat einen Vater aus Tunesien und stand zuletzt vermehrt im Austausch mit Tunesiens Nationaltrainer Sabri Lamouchi sowie dem deutschen Co-Trainer Michael Hefele.

Bei der WM trifft Tunesien in Gruppe F auf Japan, Niederlande und einem noch nicht qualifizierten Gegner. Bruder Sami wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister.

Bei Union Berlin ist der 32-Jährige Vizekapitän hinter Christopher Trimmel.