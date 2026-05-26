2. Vienna Climate Run auf der Prater Hauptallee

Anlässlich des internationalen Welttags der Artenvielfalt stand kürzlich in Wiens größtem innerstädtischen Einkaufszentrum alles im Zeichen von Biodiversität, Bewegung und Klimaschutz.

Beim Aktionstag "Vielfalt in Bewegung" diskutierten prominente Gäste wie Spitzenläufer Andreas Vojta, Ex-Ski-Weltmeisterin Lizz Görgl und Influencer Jonas Bosco über den Schutz natürlicher Lebensräume und die Bedeutung von persönlichem Engagement für Klima und Umwelt.

Österreichs größter Klimaschutzlauf am 26. September

Gleichzeitig fiel der offizielle Startschuss für den 2. Vienna Climate Run, der am 26. September 2026 auf der Wiener Prater Hauptallee stattfindet. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht Österreichs größter Klimaschutzlauf damit in die nächste Runde.

Auch 2026 richtet sich der Vienna Climate Run wieder an ein breites Publikum: Einzelstarterinnen und -starter, Familien, Unternehmensteams sowie Schulen und Vereine können teilnehmen.

Gelaufen werden kann einerseits live entlang der Prater Hauptallee auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs. Innerhalb von 50 bis 150 Minuten, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so viele Runden absolvieren, wie sie möchten.

Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Quadratmeter wertvolle Waldfläche in Österreich oder echter Regenwald in Costa Rica geschützt. Außerdem werden die Startgelder verwendet, um ein soziales Klimaschutzprojekt der Caritas im Südsudan zu unterstützen.

Außerdem wird es heuer erstmals auch einen Kinderlauf geben, den Bee Happy Run. Kinder bis zum 15. Lebensalter können durch ihre Teilnahme mit jeder gelaufenen Runde (750 Meter) Bienenweiden rund um Wien schützen.

Neben der Teilnahme vor Ort ist auch eine virtuelle Teilnahme möglich, um Klimaschutz auf einfache und positive Weise erlebbar zu machen.

Vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie

Neben dem Lauf selbst erwartet Besucherinnen und Besucher erneut ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit DJ, Kinderanimationen, Clown-Show, Tanzeinlagen, einem Feuerwehrauto und vielen nachhaltigen Preisen (zb. Klimatickets) sowie Info-Ständen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit.