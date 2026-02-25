Streitigkeiten: Rücktritt im Organisationsteam für Olympia 2030

Nach internen Streitigkeiten im Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen 2030 ist Generaldirektor Cyril Linette zurückgetreten.

Das Organisationskomitee bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Zuvor waren "unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten" mit dem Vorsitzenden des Komitees, Edgar Grospiron, bekannt geworden, wie Medien berichteten.

Der Rücktritt folgt auf das Ausscheiden von drei anderen Führungskräften aus dem zerstrittenen Organisationskomitee. Grospiron beteuerte, dass die Vorbereitungen dadurch nicht gefährdet seien.

Nach den Sommerspielen in Paris 2024 finden die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen statt. Dort wurden bereits Winterspiele in Chamonix (1924), Grenoble (1968) und Albertville (1992) veranstaltet.