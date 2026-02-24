Winterspiele 2030: Personalchaos bremst Frankreich aus

Personalquerelen im Organisationskomitee, Sponsoringfragen und Verzögerungen bei den Vorbereitungen: Die Probleme beim Ausrichter Frankreich vier Jahre vor den nächsten Winterspielen überschatten die Freude über die Rekordausbeute von 23 französischen Olympia-Medaillen in Italien.

Nun rücken wieder die Sorgen in den Fokus. Dabei hatte sich Frankreich mit den Sommerspielen 2024 in Paris eigentlich als souveräner Organisator von Spitzenwettkämpfen bewiesen.

Frankreich hat bereits reichlich Olympia-Erfahrung. Paris war 2024 zum dritten Mal nach 1900 und 1924 Sommer-Gastgeber. In den französischen Alpen fanden Winterspiele in Chamonix (1924), Grenoble (1968) und zuletzt Albertville (1992) statt.

Möglicher Abgang von OK-Präsident

Doch nun erschüttert eine Rücktrittsserie das zerstrittene Organisationskomitee. Nach dem Ausscheiden von drei anderen Führungskräften steht nach Medienberichten auch Generaldirektor Cyril Linette wegen "unüberwindbarer Meinungsverschiedenheiten" mit OK-Präsident Edgar Grospiron vor dem Abgang.

Während das Ausscheiden offiziell noch nicht verkündet ist, deute einiges auch auf einen möglichen Austausch des Präsidenten selbst hin, schreiben die Zeitungen "L'Équipe" und "Le Parisien". Die Querelen stoßen laut "Parisien" auf jeden Fall im Élysée-Palast übel auf.

Präsident Emmanuel Macron mache Druck und habe für das Aufstellen eines funktionierenden Organisationskomitees eine Frist bis zum 15. März gesetzt. Am Sonntag noch gab es eine OK-Krisensitzung in Mailand.

Eisschnelllauf in den Niederlanden?

Noch nicht komplett festgezurrt ist die örtliche Zuordnung der Wettkämpfe. Zum Rahmenplan gehören der Eiskanal von La Plagne, die Skisprungschanze von Courchevel und die Abfahrt Roc de Fer in Méribel. Der Wintersportort Annecy-Le Grand Bornand soll die Biathlon-Wettbewerbe ausrichten. In Nizza sind alle Eissportarten außer dem Eisschnelllauf vorgesehen, der außerhalb Frankreichs ausgetragen werden soll, um den Bau einer neuen Sportstätte zu vermeiden.

Ausgewichen werden soll auf das italienische Turin oder Heerenveen in den Niederlanden. "Das entscheidet nicht das OK", erläuterte Grospiron. "Wir müssen das umsetzen, was die Regionen und das IOC entschieden haben und fantastische Spiele daraus machen."

Wettkampfprogramm steht noch nicht

"Beim Plan der Wettkampfstätten sind 15 Prozent noch offen, 85 Prozent sind schon klar", berichtete Frankreichs OK-Chef. Aber das Wettkampfprogramm sei noch nicht endgültig festgelegt. Dies sei aber nötig, um den Plan für die Wettkampfstätten abschließen zu können. "Wir brauchen eine Entscheidung des IOC bis Juni. Da arbeiten wir auch mit den Weltverbänden zusammen."

Spät dran sind die Olympia-Macher auch bei den Verträgen für das Sponsoring, das zum Budget von rund 3,4 Milliarden Euro der kommenden Winterspiele beitragen soll. In den nächsten Wochen werde ein erster Partner bekanntgegeben, heißt es von den Organisatoren.

Wie der Sender RTL berichtete, verweist ein interessiertes Unternehmen allerdings als Grund für Verzögerungen auf die schleppende Planung. Am Ende werde man aber zueinanderfinden, hieß es von dem Unternehmen.