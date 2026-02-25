Zavatska, Katarina ZAV
Grabher, Julia GRA
Beendet
:
1:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Julia Grabher muss in Antalya aufgeben

Für die Weltranglisten-79. war es das vierte Auftakt-Aus in Folge.

Julia Grabher muss in Antalya aufgeben Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher muss am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-125-Sand-Challengers in Antalya wegen einer Wadenzerrung aufgeben.

Nach drei Games kann die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin gegen die Ukrainerin Katarina Zavatska nicht mehr weiterspielen.

Für die Weltranglisten-79. ist es das vierte Auftakt-Aus in Folge. Grabher hatte sich im Vorjahr nach einer Verletzung von Position 470 zurück in die Top 100 gekämpft.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Viertelfinale! Ofner gewinnt in zwei Sätzen

Viertelfinale! Ofner gewinnt in zwei Sätzen

Tennis - ATP
1
Potapova bei WTA-500-Turnier in erster Runde out

Potapova bei WTA-500-Turnier in erster Runde out

Tennis - WTA
4
Schwärzler steht in Lugano im Achtelfinale

Schwärzler steht in Lugano im Achtelfinale

Tennis - ATP
Rodionov gelingt Auftakterfolg bei Challenger in Saint-Brieuc

Rodionov gelingt Auftakterfolg bei Challenger in Saint-Brieuc

Tennis - ATP
7
Hohe Geldstrafen für Chelsea und West Ham nach Rangelei

Hohe Geldstrafen für Chelsea und West Ham nach Rangelei

Premier League
1
Seit Ankunft punktelos: Thioune erhält Job-Garantie bei Werder

Seit Ankunft punktelos: Thioune erhält Job-Garantie bei Werder

Deutsche Bundesliga
Auf Stiegen ausgerutscht: Saisonaus für Austria-Salzburg-Stütze

Auf Stiegen ausgerutscht: Saisonaus für Austria-Salzburg-Stütze

2. Liga
3

Kommentare

Tennis Julia Grabher Türkei Sport-Mix WTA