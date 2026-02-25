Julia Grabher muss in Antalya aufgeben

Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher muss am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-125-Sand-Challengers in Antalya wegen einer Wadenzerrung aufgeben.

Nach drei Games kann die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin gegen die Ukrainerin Katarina Zavatska nicht mehr weiterspielen.

Für die Weltranglisten-79. ist es das vierte Auftakt-Aus in Folge. Grabher hatte sich im Vorjahr nach einer Verletzung von Position 470 zurück in die Top 100 gekämpft.