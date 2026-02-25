Zavatska, Katarina ZAVGrabher, Julia GRA
Beendet
:1:2
NEWS
Julia Grabher muss in Antalya aufgeben
Für die Weltranglisten-79. war es das vierte Auftakt-Aus in Folge.
Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher muss am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-125-Sand-Challengers in Antalya wegen einer Wadenzerrung aufgeben.
Nach drei Games kann die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin gegen die Ukrainerin Katarina Zavatska nicht mehr weiterspielen.
Für die Weltranglisten-79. ist es das vierte Auftakt-Aus in Folge. Grabher hatte sich im Vorjahr nach einer Verletzung von Position 470 zurück in die Top 100 gekämpft.