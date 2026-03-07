Perfekter Start! Aigners holen Abfahrts-Gold bei Paralympics

Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh in Italien hat es die ersten zwei Medaillen und auch gleich zwei Titel für Österreich gegeben.

Alpinskiläuferin Veronika Aigner gewann mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer bei der Abfahrt auf der Tofana von Cortina in der Kategorie Sehbeeinträchtigung/Klasse VI/AS3 ebenso wie wenig später ihr Bruder Johannes Aigner mit Begleitfahrer Nico Haberl.

Sammer sprang kurzfristig als Guide ein

Silber bei den Damen ging unter den sieben Teilnehmerinnen an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini (+0,48 Sek.), Bronze an die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,90).

Nach der verletzungsbedingten Absage von Schwester Elisabeth Aigner sprang die erst 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination kurzfristig als Guide für Veronika Aigner ein.

Aigner gewinnt vor Kanadiern

Johannes Aigner setzte sich vor den Kanadiern Kalle Eriksson/Sierra Smith (+2,25 Sek.) und den Italienern Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (+2,56) durch. Unter den elf Teilnehmern gab es vier Ausfälle.

Am Montag steht der Super-G auf dem Programm, die Paralympics gehen bis 15. März.