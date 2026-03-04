Veronika Aigner: Trotz vieler Hürden ist das Ziel Gold

Doch nicht nur das Fehlen ihrer Schwester stellt Veronika Aigner vor Herausforderungen. "Was heuer dazugekommen ist, sie haben mich falsch eingestuft von der Behinderung her. Ich musste raten in welche Richtung ein "E" steht. Zweimal hatte ich es richtig. Ich war deppert, dass ich überhaupt eine Antwort gegeben hab. Das ist absolut nicht fair abgegrenzt. In dem Moment war ich am Boden zerstört", sagt die 23-Jährige.

Die sehbehinderten Skifahrer:innen werden in vier Klassen unterteilt, damit können alle Athlet:innen unabhängig von ihrer Sehstärke im selben Rennen antreten. Im Rennen werden die Zeiten der Läufer:innen dann mit einem Faktor, abhängig der Klasse, multipliziert. Aigner wurde nun von der zweiten Klasse AS2 in die dritte Klasse AS3 gestuft. Somit muss sie mit einem schlechteren Faktor fahren.

Aber auch davon will sie sich nicht unterkriegen lassen: "Die Lisi hat zu mir gesagt, dass ich gezwungen werde, dass ich mich weiterentwickle. Ich muss noch besser fahren. Ich würde mich jetzt umso mehr freuen, wenn ich mit einem Dreierfaktor so eine gute Zeit fahre, dass ich vielleicht eine Goldene mache."