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Zuletzt 2012 in London: Großbritannien prüft Olympia-Bewerbung

Interessenten sind auch Katar, Indien, Istanbul, Budapest, Madrid und Deutschland mit einer noch zu bestimmenden Ausrichterstadt für die Olympischen Spiele.

Zuletzt 2012 in London: Großbritannien prüft Olympia-Bewerbung Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Kehren die Olympischen Spiele nach 2012 wieder ins Vereinigte Königreich zurück?

Die Regierung in Großbritannien befindet sich derzeit in "Gesprächen über die Unterstützung potenzieller Bewerbungen" für die Olympischen und Paralympischen Spiele in den 2040er-Jahren, wie mehrere britische Medien unter Berufung auf das Ministerium für Kultur, Medien und Sport berichten.

Auch Katar und Indien haben starkes Interesse an Olympischen Spielen ab 2036 signalisiert. In Europa könnte es zu Bewerbungen von Istanbul, Budapest, Madrid und Deutschland kommen.

Bürgermeister befürwortet erneute Olympia-Bewerbung Londons

Im Rahmen erster Untersuchungen würden dabei "Schlüsselfaktoren wie potenzielle Kosten, der sozioökonomische Nutzen und die Erfolgsaussichten" bewertet, heißt es vom Ministerium laut BBC. Demnach will das Vereinigte Königreich künftig zum bevorzugten Austragungsort für große Sportveranstaltungen werden.

Zuletzt fanden in Großbritannien 2012 Olympische Spiele statt, damals in London. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan befürwortete der BBC zufolge bereits eine Olympia-Bewerbung der britischen Hauptstadt.

Vier Städte in deutscher Vorauswahl

Welcher Kandidat aus Deutschland dem Internationalen Olympischen Komitee für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 vorgeschlagen wird, entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund am 26. September.

In der nationalen Vorauswahl konkurriert Berlin mit München, Hamburg sowie der Region Rhein-Ruhr mit Köln als Zentrum um den Zuschlag. 2028 finden die Sommerspiele in Los Angeles statt, 2032 ist das australische Brisbane Gastgeber.

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