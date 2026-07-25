Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Ungarn

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Am Samstag steht am Hungaroring, nordöstlich von Budapest, das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn auf dem Programm (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker).
Die bisherige Saison war eine klare Sache für Mercedes. Kimi Antonelli führt die WM nach sechs GP-Siegen an. Ungarn ist die elfte Station der laufenden Saison.
In den drei freien Trainings gingen die Bestzeiten an Ferrari und McLaren.
Der aktuelle Stand in der F1-WM >>>