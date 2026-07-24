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NEWS
Ferrari scheint in Ungarn klar voran zu sein
Die zweite Trainingseinheit mit den Qualifying-Simulationen dominiert die Scuderia nach Belieben.
Auch im zweiten freien Training zum Grand Prix von Ungarn ist Ferrari voran, diesmal sogar mit einer Doppelspitze.
Lewis Hamilton nimmt seinem Teamkollegen Charles Leclerc bei den Qualifying-Simulationen auf weichen Reifen 0,148 Sekunden ab. Dahinter weist Lando Norris im McLaren als Drittschnellster schon einen Respektabstand vor (+0,499).
Mercedes ist diesmal kein Faktor, George Russell bringt es nur zu Rang fünf (+0,933), während Kimi Antonelli keine gute Runde auf Soft zusammenbekommt und nur auf Rang 13 landet (+1,964).
Wegen eines Unfalls von Franco Colapinto im Alpine wird die Session rund um die Halbzeit für ein paar Minuten unterbrochen.