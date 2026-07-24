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Ferrari scheint in Ungarn klar voran zu sein

Die zweite Trainingseinheit mit den Qualifying-Simulationen dominiert die Scuderia nach Belieben.

Ferrari scheint in Ungarn klar voran zu sein Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © LAOLA1
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Auch im zweiten freien Training zum Grand Prix von Ungarn ist Ferrari voran, diesmal sogar mit einer Doppelspitze.

Lewis Hamilton nimmt seinem Teamkollegen Charles Leclerc bei den Qualifying-Simulationen auf weichen Reifen 0,148 Sekunden ab. Dahinter weist Lando Norris im McLaren als Drittschnellster schon einen Respektabstand vor (+0,499).

Mercedes ist diesmal kein Faktor, George Russell bringt es nur zu Rang fünf (+0,933), während Kimi Antonelli keine gute Runde auf Soft zusammenbekommt und nur auf Rang 13 landet (+1,964).

Wegen eines Unfalls von Franco Colapinto im Alpine wird die Session rund um die Halbzeit für ein paar Minuten unterbrochen.

Ergebnis des 2. Trainings:

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