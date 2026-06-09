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Zeitplan für die 24 Stunden von Le Mans 2026

Wann starten Trainings, Hyperpole & Rennen? Hier ist der komplette 24h Le Mans Zeitplan 2026 auf einen Blick. Jetzt reinklicken - alle Zeiten im Überblick:

Zeitplan für die 24 Stunden von Le Mans 2026 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Testtag am Sonntag wird es beim Langstrecken-Klassiker richtig ernst: Am Mittwoch beginnt das eigentliche Geschehen für die 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans.

Insgesamt stehen vier freie Trainings, das Qualifying sowie die prestigeträchtige Hyperpole auf dem Programm.

Rennstart um 16 Uhr

Während am Freitag die traditionelle Fahrerparade (16:00 bis 19:00 Uhr) die Massen in das Stadtzentrum von Le Mans lockt und rund 330.000 Zuschauer erwartet werden, herrscht auf der Rennstrecke weitgehend Ruhe – dort fährt an diesem Tag nur das Rahmenprogramm.

Am Samstag folgt nach einem kurzen Warm-up das absolute Highlight: Ex-Radprofi Mark Cavendish eröffnet um 16:00 Uhr als offizieller Starter den geschichtsträchtigen 24-Stunden-Marathon, bevor am Sonntag zur gleichen Zeit die Zielflagge fällt.

Zeitplan für die 24 Stunden von Le Mans:

Tag

Uhrzeit

Session

Mi., 10. Juni

14:00 – 17:00

Freies Training 1

18:45 – 19:15

Qualifying (LMP2 & LMGT3)

19:30 – 20:00

Qualifying (Hypercars)

22:00 – 00:00

Freies Training 2

Do., 11. Juni

14:45 – 17:45

Freies Training 3

20:00 – 20:20

Hyperpole 1 (LMP2 & LMGT3)

20:35 – 20:50

Hyperpole 2 (LMP2 & LMGT3)

21:05 – 21:25

Hyperpole 1 (Hypercars)

21:40 – 21:55

Hyperpole 2 (Hypercars)

23:00 – 00:00

Freies Training 4

Fr., 12. Juni

16:00 - 19:00

Fahrerparade in der Stadt

Sa., 13. Juni

12:00 – 12:15

Warm-up

16:00

Rennstart (94. Ausgabe)

So., 14. Juni

16:00

Zieleinlauf

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