Zeitplan für die 24 Stunden von Le Mans 2026

Nach dem Testtag am Sonntag wird es beim Langstrecken-Klassiker richtig ernst: Am Mittwoch beginnt das eigentliche Geschehen für die 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans.

Insgesamt stehen vier freie Trainings, das Qualifying sowie die prestigeträchtige Hyperpole auf dem Programm.

Rennstart um 16 Uhr

Während am Freitag die traditionelle Fahrerparade (16:00 bis 19:00 Uhr) die Massen in das Stadtzentrum von Le Mans lockt und rund 330.000 Zuschauer erwartet werden, herrscht auf der Rennstrecke weitgehend Ruhe – dort fährt an diesem Tag nur das Rahmenprogramm.

Am Samstag folgt nach einem kurzen Warm-up das absolute Highlight: Ex-Radprofi Mark Cavendish eröffnet um 16:00 Uhr als offizieller Starter den geschichtsträchtigen 24-Stunden-Marathon, bevor am Sonntag zur gleichen Zeit die Zielflagge fällt.

Zeitplan für die 24 Stunden von Le Mans: