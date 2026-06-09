Tag
Uhrzeit
Session
Mi., 10. Juni
14:00 – 17:00
Freies Training 1
18:45 – 19:15
Qualifying (LMP2 & LMGT3)
19:30 – 20:00
Qualifying (Hypercars)
22:00 – 00:00
Freies Training 2
Do., 11. Juni
14:45 – 17:45
Freies Training 3
20:00 – 20:20
Hyperpole 1 (LMP2 & LMGT3)
20:35 – 20:50
Hyperpole 2 (LMP2 & LMGT3)
21:05 – 21:25
Hyperpole 1 (Hypercars)
21:40 – 21:55
Hyperpole 2 (Hypercars)
23:00 – 00:00
Freies Training 4
Fr., 12. Juni
16:00 - 19:00
Fahrerparade in der Stadt
Sa., 13. Juni
12:00 – 12:15
Warm-up
16:00
Rennstart (94. Ausgabe)
So., 14. Juni
16:00
Zieleinlauf
Zeitplan für die 24 Stunden von Le Mans 2026
Wann starten Trainings, Hyperpole & Rennen? Hier ist der komplette 24h Le Mans Zeitplan 2026 auf einen Blick. Jetzt reinklicken - alle Zeiten im Überblick:
Nach dem Testtag am Sonntag wird es beim Langstrecken-Klassiker richtig ernst: Am Mittwoch beginnt das eigentliche Geschehen für die 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans.
Insgesamt stehen vier freie Trainings, das Qualifying sowie die prestigeträchtige Hyperpole auf dem Programm.
Rennstart um 16 Uhr
Während am Freitag die traditionelle Fahrerparade (16:00 bis 19:00 Uhr) die Massen in das Stadtzentrum von Le Mans lockt und rund 330.000 Zuschauer erwartet werden, herrscht auf der Rennstrecke weitgehend Ruhe – dort fährt an diesem Tag nur das Rahmenprogramm.
Am Samstag folgt nach einem kurzen Warm-up das absolute Highlight: Ex-Radprofi Mark Cavendish eröffnet um 16:00 Uhr als offizieller Starter den geschichtsträchtigen 24-Stunden-Marathon, bevor am Sonntag zur gleichen Zeit die Zielflagge fällt.