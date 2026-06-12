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Alle Sieger der "24 Stunden von Le Mans"

Wer hat das härteste Langstreckenrennen der Welt gewonnen? ➔ Hier geht’s zur Le Mans Siegerliste mit allen Fahrern, Marken & Rekorden!

Alle Sieger der "24 Stunden von Le Mans" Foto: © GEPA
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Die 24 Stunden von Le Mans schreiben jedes Jahr packende Motorsport-Geschichte.

Beim härtesten Langstreckenrennen der Welt gehen Mensch und Maschine an das absolute Limit. Wer trägt sich in die Geschichtsbücher ein? Unsere vollständige Siegerliste liefert den perfekten Überblick über alle Triumphe auf dem legendären Kurs.

Porsche, Audi und Ferrari

In der ewigen Bestenliste der Konstrukteure rangiert Porsche mit Respektabstand an der Spitze, gefolgt von Audi und Ferrari.

Bei den Piloten steht der Däne Tom Kristensen mit neun Gesamtsiegen unangefochten als König von Le Mans an der Spitze.

Österreichs Sieger bei den 24 Stunden von Le Mans

Auch Österreich geizt nicht mit Erfolgen: Alexander Wurz rast in seiner Karriere gleich zweimal zum Gesamtsieg.

Zudem krönen sich die heimischen Motorsport-Ikonen Jochen Rindt (1965) und Helmut Marko (1971) in packenden Rennduellen zu Champions.

Die Siegerliste der 24 Stunden von Le Mans

JahrPilotenAuto
2025R. Kubica (POL), Yifei Ye (CHN), P. Hanson (GBR)AF Corse (Ferrari 499P)
2024A. Fuoco (ITA), M. Molina (ESP), N. Nielsen (DEN)Ferrari 499P
2023A. Pier Guidi (ITA), J. Calado (GBR), A. Giovinazzi (ITA)Ferrari 499P
2022S. Buemi (SUI), B. Hartley (NZL), R. Hirakawa (JPN)Toyota GR010 Hybrid
2021K. Kobayashi (JPN), M. Conway (GBR), J. Lopez (ARG)Toyota GR010 Hybrid
2020B. Hartley (NZL), S. Buemi (SUI), K. Nakajima (JPN)Toyota TS050 Hybrid
2019F. Alonso (ESP), S. Buemi (SUI), K. Nakajima (JPN)Toyota TS050 Hybrid
2018F. Alonso (ESP), S. Buemi (SUI), K. Nakajima (JPN)Toyota TS050 Hybrid
2017T. Bernhard (GER), E. Bamber (NZL), B. Hartley (NZL)Porsche 919 Hybrid
2016M. Lieb (GER), N. Jani (SUI), R. Dumas (FRA)Porsche 919 Hybrid
2015N. Hülkenberg (GER), E. Bamber (NZL), N. Tandy (GBR)Porsche 919 Hybrid
2014M.Fässler (SUI), B.Treluyer (FRA), A.Lotterer (GER)Audi R18 e-tron
2013T. Kristensen (DEN), L. Duval (FRA), A. McNish (GBR)Audi e-tron quattro
2012M.Fässler (SUI), B.Treluyer (FRA), A.Lotterer (GER)Audi e-tron quattro
2011M.Fässler (SUI), B.Treluyer (FRA), A.Lotterer (GER)Audi R18 TDI
2010T.Bernhard, M.Rockenfeller (GER), R.Dumas (FRA)Audi R15 TDI
2009A.Wurz (AUT), M.Gene (ESP), D.Brabham (AUS)Peugeot 908 HDi
2008R.Capello (ITA), A.McNish (GBR), T.Kristensen (DEN)Audi R10 TDI
2007F.Biela (GER), E.Pirro (ITA), M.Werner (GER)Audi R10 TDI
2006F.Biela (GER), E.Pirro (ITA), M.Werner (GER)Audi R10 TDI
2005T.Kristensen (DEN), M.Werner (GER), JJ Lehto (FIN)Audi R8
2004S.Ara (JPN), R.Capello (ITA), T.Kristensen (DEN)Audi R8
2003R.Capello (ITA), T.Kristensen (DEN), G.Smith (GBR)Bentley Speed 8
2002E.Pirro (ITA), F.Biela (GER), T.Kristensen (DEN)Audi R8
2001E.Pirro (ITA), F.Biela (GER), T.Kristensen (DEN)Audi R8
2000E.Pirro (ITA), F.Biela (GER), T.Kristensen (DEN)Audi R8
1999P.Martini (ITA), Y.Dalmas (FRA), J.Winkelhock (GER)BMW V12
1998S.Ortelli (MCO), L.Aiello (FRA), A.McNish (GBR)Porsche 911
1997M.Alboreto (ITA), S.Johansson (SWE), T.KristensenTWR-Porsche
1996M.Reuter (GER), D.Jones (USA), A.Wurz (AUT)TWR-Porsche
1995Y.Dalmas (FRA), JJ Lehto (FIN), M.Sekiya (JPN)McLaren F1 GTR
1994Y.Dalmas (FRA), H.Haywood (USA), M.Baldi (ITA)Dauer 962
1993G.Brabham (AUS), E.Helary (FRA), C.Boucut (FRA)Peugeot 905
1992D.Warwick (GBR), M.Blundell (GBR), Y.Dalmas (FRA)Peugeot 905
1991J.Herbert (GBR), B.Gachot (BEL), V.Weidler (GER)Mazda 787B
1990M.Brundle (GBR), J.Nielsen (DEN), P.Cobb (USA)Jaguar XJR 12
1989J.Mass (GER), M.Reuter (GER), S.Dickens (SWE)Sauber-Mercedes
1988J.Dumfries (GBR), A.Wallace (GBR), J.Lammers (NED)Jaguar XJR 9
1987D.Bell (GBR), H.Stuck (GER), A.Holbert (USA)Porsche 962
1986D.Bell (GBR), H.Stuck (GER), A.Holbert (USA)Porsche 962
1985K.Ludwig (GER), P.Barilla (ITA), J.Winter (GER)Porsche 956
1984K.Ludwig (GER), H.Pescarolo (FRA)Porsche 956
1983V.Schuppan (AUS), H.Haywood (USA), A.Hobert (USA)Porsche 956
1982J.Ickx (BEL), D.Bell (GBR)Porsche 956
1981J.Ickx (BEL), D.Bell (GBR)Porsche 936
1980J.Jaussaud (FRA), J.Rondeau (FRA)Rondeau-Ford
1979K.Ludwig (GER), B.Wittington (USA), D.Wittington (USA)Porsche 935
1978J.Jaussaud (FRA), D.Pironi (FRA)Renault Alpine
1977J.Ickx (BEL), J.Barth (GER), H.Haywood (USA)Porsche 936
1976J.Ickx (BEL), G. van Lennep (NED)Porche 936
1975J.Ickx (BEL), D.Bell (GBR)Mirage-Ford
1974H.Pescarolo (FRA), G.Larousse (FRA)Matra-Simca
1973H.Pescarolo (FRA), G.Larousse (FRA)Matra-Simca
1972H.Pescarolo (FRA), G.Hill (GBR)Matra-Simca
1971H.Marko (AUT), G.van Lennep (NED)Porsche 917
1970H.Hermann (GER), R.Atwood (GBR)Porsche 917
1969J.Ickx (BEL), J.Oliver (GBR)Ford GT40
1968P.Rodriguez (MEX), L.Bianchi (BEL)Ford GT40
1967D.Gurney (USA), AJ Foyt (USA)Ford GT40
1966B.McLaren (AUS), C.Amon (AUS)Ford GT40
1965J.Rindt (AUT), M.Gregory (USA)Ferrari 250
1964J.Guichet (FRA), N.Vaccarella (ITA)Ferrari 275
1963L.Scarfiotti (ITA), L.Bandini (ITA)Ferrari 250
1962O.Gendebien (BEL), P.Hill (USA)Ferrari 330
1961O.Gendebien (BEL), P.Hill (USA)Ferrari 250
1960O.Gendebien (BEL), P.Frere (BEL)Ferrari 250
1959C.Shelby (USA), R. Salvadori (GBR)Aston Martin DBR1
1958O.Gendebien (BEL), P.Hill (USA)Ferrari 250
1957R.Flockhart (GBR), I.Bueb (GBR)Jaguar D-Type
1956R.Flockhart (GBR), N.Sanderson (GBR)Jaguar D-Type
1955M.Hawthorn (GBR), I.Bueb (GBR)Jaguar D-Type
1954J. Froilan Gonzalez (ARG), M.Trintignant (FRA)Ferrari 375
1953T.Rolt (GBR), D.Hamilton (GBR)Jaguar C-Type
1952H.Lang (GER), F.Riess (GER)Mercedes 300 SL
1951P.Walker (GER), P.Whitehead (GBR)Jaguar XK 120
1950L.Rosier (FRA), J.Rosier (FRA)Talbot Lago
1949L.Chinetti (ITA), L.Selsdon (GBR)Ferrari 166MM
1940-\'48 kein Rennen
1939J.Wimille (FRA), P.Veyron (FRA)Bugatti 57 S
1938E.Chaboud (FRA), J.Tremoulet (FRA)Delhaye 135 CS
1937J.Wimille (FRA), R.Benoist (FRA)Bugatti 57 G
1936 kein Rennen
1935J.Hindmarsh (GBR), Luis Fontes (ESP)Lagonda Rapide
1934L.Chinetti (ITA), P.Etancelin (FRA)Alfa Romeo 8C
1933R.Sommer (FRA), T.Nuvolari (ITA)Alfa Romeo 8C
1932R.Sommer (FRA), L.Chinetti (ITA)Alfa Romeo 8C
1931E.Hoew (GBR), H.Birkin (GBR)Alfa Romeo 8C
1930W.Barnato (GBR), G.Kidston (GBR)Bentley Speed 6
1929W.Barnato (GBR), H.Birkin (GBR)Bentley Speed 6
1928W.Barnato (GBR), B.Rubin (GBR)Bentley 4.4 L
1927D.Benjafield (GBR), S.Davis (GBR)Bentley 3.0 L
1926R. Bloch (FRA), A.Rossignol (FRA)Lorraine Dietrich
1925G.de Courcelles (FRA), A.Rossignol (FRA)Lorraine Dietrich
1924J.Duff (GBR), F.Clement (GBR)Bentley 3.0 Sport
1923A.Lagache (FRA), R Leonard (FRA)Chenard & Walker

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