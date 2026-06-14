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Ewige Bestenliste: Die Rekordsieger der 24 Stunden von Le Mans

Wer hat die meisten Siege beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans? Nach dem Triumph von Toyota 2026 - ein Blick auf die ewige Bestenliste des Motorsport-Klassikers:

Ewige Bestenliste: Die Rekordsieger der 24 Stunden von Le Mans Foto: © IMAGO / PsnewZ
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Der härteste Langstrecken-Klassiker der Welt schreibt Jahr für Jahr Renngeschichte! Bei den 24 Stunden von Le Mans geht es für die Konstrukteure und Fahrer nicht nur um den Tagessieg, sondern um den ewigen Ruhm in der Statistik.

Toyota mit 6. Sieg gleichauf mit Bentley

Mit dem packenden Triumph im Jahr 2026 meldet sich Toyota eindrucksvoll an der Spitze zurück. Das Trio Kamui Kobayashi, Nyck de Vries und Mike Conway bezwingt im Toyota GR010 Hybrid die Konkurrenz von BMW.

Es ist der insgesamt 6. Gesamtsieg für die Japaner. Alle diese Erfolge feiert Toyota seit 2018! Damit zieht die Marke in der ewigen Bestenliste mit der britischen Traditionsmarke Bentley gleich.

Porsche die Nummer 1 in Le Mans

An der absoluten Spitze thront allerdings weiterhin unangefochten ein deutscher Hersteller.

Porsche bleibt mit herbeigefahrenen 19 Siegen die unumstrittene Nummer eins am Circuit de la Sarthe.

Kristensen der König von Le Mans

In der Fahrer-Wertung steht der "König von Le Mans“ ebenso felsenfest: Tom Kristensen hält mit seinen neun Triumphen den historischen Rekord.

Aus österreichischer Sicht glänzt die Statistik ebenfalls: Formel-1-Legende Jochen Rindt (1965), Dr. Helmut Marko (1971) und natürlich Österreichs Parade-Langstreckenpilot Alexander Wurz, der das Rennen gleich zweimal (1996, 2009) für sich entscheidet, tragen sich in die Siegerlisten ein.

Konstrukteur

Nation

Siege

Jahre

1.

Porsche

GER

18

1970, '71, '76, 77, '79, 81-'87, '94, '96-'98, 2015, 2016, 2017

2.

Audi

GER

13

2000-\02, '04-'08, '10-'14

3.

Ferrari

ITA

12

1949, '54, '58, '60-'65, 2023, 24, 25

4.

Jaguar

GBR

7

1951, '53, '55-'57, '88, '90

5.

Bentley

GBR

6

1924, '27-'30, 2003

Toyota

JPN

6

2018-2022, 2026

7.

Ford

USA

4

1966-'69

Alfa Romeo

ITA

4

1931-\'34

9.

Matra-Simca

FRA

3

1972-\'74

Peugeot

FRA

3

1992, \'93, 2009

11.

Mercedes-Benz

GER

2

1952, \'89

Bugatti

FRA

2

1937, \'39

Lorraine-Dietrich

FRA

2

1925, \'26

14.

BMW

GER

1

1999

McLaren

GBR

1

1995

Mazda

JPN

1

1991

Rondeau

FRA

1

1980

Renault Alpine

FRA

1

1978

Mirage

GBR

1

1975

Aston Martin

GBR

1

1959

Talbot Lago

FRA

1

1950

Delahaye

FRA

1

1938

Lagonda

GBR

1

1935

Chenard & Walker

GBR

1

1923

PilotSiegeJahre
1.Tom Kristensen (DEN)91997, 2000-'05, '08, '13
2.Jacky Ickx (BEL)61969, '75-'77, '81, '82
3.Emanuele Pirro (ITA)52000-'02, '06, '07
Frank Biela (GER)52000-'02, '06, '07
Derek Bell (GBR)51975, '81, '82, '86, '87
6.Sebastien Buemi (SUI)42018, '19, '20, '22
Yannick Dalmas (FRA)41991, '94, '95, '99
Henri Pescarolo (FRA)41972-'74, '84
Olivier Gendebien (BEL)41958, '60-'62
weiters:
..Alexander Wurz (AUT)21996, 2009
..Helmut Marko (AUT)11971
..Jochen Rindt (AUT)11965

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