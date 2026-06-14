Ewige Bestenliste: Die Rekordsieger der 24 Stunden von Le Mans

Konstrukteur
Nation
Siege
Jahre
1.
Porsche
GER
18
1970, '71, '76, 77, '79, 81-'87, '94, '96-'98, 2015, 2016, 2017
2.
Audi
GER
13
2000-\02, '04-'08, '10-'14
3.
Ferrari
ITA
12
1949, '54, '58, '60-'65, 2023, 24, 25
4.
Jaguar
GBR
7
1951, '53, '55-'57, '88, '90
5.
Bentley
GBR
6
1924, '27-'30, 2003
Toyota
JPN
6
2018-2022, 2026
7.
Ford
USA
4
1966-'69
Alfa Romeo
ITA
4
1931-\'34
9.
Matra-Simca
FRA
3
1972-\'74
Peugeot
FRA
3
1992, \'93, 2009
11.
Mercedes-Benz
GER
2
1952, \'89
Bugatti
FRA
2
1937, \'39
Lorraine-Dietrich
FRA
2
1925, \'26
14.
BMW
GER
1
1999
McLaren
GBR
1
1995
Mazda
JPN
1
1991
Rondeau
FRA
1
1980
Renault Alpine
FRA
1
1978
Mirage
GBR
1
1975
Aston Martin
GBR
1
1959
Talbot Lago
FRA
1
1950
Delahaye
FRA
1
1938
Lagonda
GBR
1
1935
Chenard & Walker
GBR
1
1923
|Pilot
|Siege
|Jahre
|1.
|Tom Kristensen (DEN)
|9
|1997, 2000-'05, '08, '13
|2.
|Jacky Ickx (BEL)
|6
|1969, '75-'77, '81, '82
|3.
|Emanuele Pirro (ITA)
|5
|2000-'02, '06, '07
|Frank Biela (GER)
|5
|2000-'02, '06, '07
|Derek Bell (GBR)
|5
|1975, '81, '82, '86, '87
|6.
|Sebastien Buemi (SUI)
|4
|2018, '19, '20, '22
|Yannick Dalmas (FRA)
|4
|1991, '94, '95, '99
|Henri Pescarolo (FRA)
|4
|1972-'74, '84
|Olivier Gendebien (BEL)
|4
|1958, '60-'62
|weiters:
|..
|Alexander Wurz (AUT)
|2
|1996, 2009
|..
|Helmut Marko (AUT)
|1
|1971
|..
|Jochen Rindt (AUT)
|1
|1965