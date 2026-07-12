Österreicher Philipp Steinmayr bei Rennunfall verstorben

Schockierende Nachrichten aus dem Motorsport!

Der österreichische Motorradrennfahrer Philipp Steinmayr ist am Samstag auf dem Automotodrom Brno in Tschechien tödlich verunglückt. Auch der 43-jährige Rumäne Adrian Rus verlor nach einem Unfall sein Leben.

Trotz des sofortigen Eingreifens der medizinischen Einsatzkräfte erlag der 32-jährige Steinmayr den Verletzungen, die er sich beim Unfall zugezogen hatte.

Rus wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er später ebenfalls seinen Verletzungen erlag.

Nach den Unfällen wurde das gesamte verbleibende Programm der Alpe-Adria-Motorrad-Meisterschaft abgesagt.