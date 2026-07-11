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Marquez-Doppelsieg beim Sprint am Sachsenring

Marc Marquez gewinnt den Sprint beim Deutschland-GP vor seinem Bruder Alex. Marco Bezzecchi kann gar nicht an den Start gehen.

Marquez-Doppelsieg beim Sprint am Sachsenring Foto: © IMAGO / Alexander Trienitz
Textquelle: © LAOLA1
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Marc Marquez feiert im Sprint beim Deutschland-GP am Sachsenring einen souveränen Erfolg!

Bitter verlief das Wochenende für Marco Bezzecchi, der WM-Zweite kam schon am Vormittag schwer zu Sturz, erlitt einen Knochenbruch und fehlt damit zumindest für das restliche Wochenende.

Polesetter Marquez kommt gut weg und bestreitet die 15 Runden souverän, sein Sieg ist nie wirklich gefährdet. Dahinter landet sein Bruder Alex Marquez, der Gresini-Pilot darf sich damit über Rang zwei freuen.

Auch der dritte Platz bleibt wie im Qualifying und geht an Enduro-Fahrer Fabio di Giannantonio. Generell gibt es kaum Überholmanöver, im vorderen Feld überholt einzig Ai Ogura in der Anfangsphase Raul Fernandez und schnappt sich damit den vierten Platz. WM-Leader Jorge Martin wird Sechster.

In der WM-Wertung führt nach dem Sprint Jorge Martin elf Punkte vor Bezzecchi und 13 Punkte vor Di Giannantonio.

Das Rennen am Sachsenring findet am Sonntag um 14:00 statt.

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