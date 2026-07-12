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King of the Sachsenring! Marc Marquez stellt MotoGP-Rekord ein

Der Superstar feiert in Deutschland seinen klassenübergreifend 13. Rennsieg, den zehnten in der Königsklasse. Er zieht damit mit einer Legende gleich.

King of the Sachsenring! Marc Marquez stellt MotoGP-Rekord ein Foto: © IMAGO / Andreas Gora
Textquelle: © LAOLA1
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Marc Marquez bleibt der König auf dem Sachsenring!

Der Ducati-Superstar gewinnt den Grand Prix von Deutschland klassenübergreifend schon zum 13. Mal, es ist sein zehnter Rennsieg in der MotoGP.

Damit stellt der Spanier die Bestmarken des legendären Giacomo Agostini ein, der zwischen 1965 und 1977 ebenso oft in Deutschland triumphiert hatte.

Bruder und "DiGia" im Kiesbett

Auf seiner Lieblingsstrecke hatte der 33-Jährige bereits am Samstag einen Dreifachsieg Ducatis im Sprint angeführt, war vor Alex Marquez und Fabio di Giannantonio erfolgreich.

Beide finden diesmal nicht den Weg ins Ziel. Alex Marquez rutscht in der letzten Kurve übers Vorderrad ins Kiesbett. "DiGia" schmeißt seine Ducati in Kurve 10 ebenso ins Kies. Der Italiener hatte im Warm-Up am Vormittag bereits einen Highspeed-Crash hingelegt.

Zwei Aprilias mit am Podest

Beim letzten Grand Prix vor der dreiwöchigen Sommerpause teilt sich Marquez das Podium deshalb mit den Aprilia-Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez, die ihre bestechende Form erneut unter Beweis stellen können.

Ogura hatte beim letzten Grand Prix in Assen seinen ersten MotoGP-Sieg gefeiert.

Acosta schrammt an Top 3 vorbei

Knapp am Podest schrammt Pedro Acosta vorbei, der KTM-Jungstar kommt als Vierter über die Ziellinie. Hinter ihm landet WM-Leader Jorge Martin an der fünften Stelle und liegt in der Fahrer-Wertung nun vor Marc Marquez und Ogura. Beide haben 18 Punkte Rückstand.

Martins Teamkollege Marco Bezzecchi konnte nach einem schweren Sturz im Qualifying am Samstag nicht teilnehmen, der Italiener wurde in seiner Heimat bereits operiert.

Die Motorrad-Weltmeisterschaft legt nun eine wohlverdiente Pause ein, vom 7. bis 9. August steigt in Silverstone der Grand Prix von Großbritannien.

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

#25 - Maverick Viñales (Spanien)
#23 - Fabio Quartararo (Frankreich)

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