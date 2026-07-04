Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone das erste Rennen gewonnen.

Die 19-jährige Oberösterreicherin darf einen Tag nach einem verpatzten Qualifying jubeln, beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge nutzt sie ihre Position perfekt aus.

In der Meisterschaft der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen liegt Felbermayr weiterhin auf dem zweiten Platz. Am Sonntag (11.00 Uhr/ORF Sport +) folgt in Silverstone ein zweites Rennen.