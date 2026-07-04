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NEWS
Felbermayr siegt bei Debüt der F1 Academy in Silverstone
Nach dem verpatzten Qualifying nutzt die Oberösterreicherin ihre Position im ersten Rennen in Silverstone perfekt aus.
Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone das erste Rennen gewonnen.
Die 19-jährige Oberösterreicherin darf einen Tag nach einem verpatzten Qualifying jubeln, beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge nutzt sie ihre Position perfekt aus.
In der Meisterschaft der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen liegt Felbermayr weiterhin auf dem zweiten Platz. Am Sonntag (11.00 Uhr/ORF Sport +) folgt in Silverstone ein zweites Rennen.