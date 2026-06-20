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Platz acht im Regen: Auer erobert DTM-Gesamtführung zurück

Mit einem achten Platz in einem Regenrennen am Lausitzring setzt sich Lucas Auer wieder an die Spitze der DTM-Wertung.

Platz acht im Regen: Auer erobert DTM-Gesamtführung zurück Foto: © IMAGO / Gruppe C Photography
Textquelle: © APA
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Autorennfahrer Lucas Auer hat sich die DTM-Gesamtführung mit einem achten Platz auf dem Lausitzring zurückgeholt.

Der Mercedes-Pilot verpasste das Podium in einem vom Regenwetter bestimmten ersten Rennen am Samstag in Deutschland zwar klar, liegt im Ranking aber wieder zwei Punkte vor seinem deutschen Markenkollegen Maro Engel, der bei abtrocknenden Verhältnissen nur 15. wurde. Der Italiener Marco Mapelli krönte sich zum fünften Sieger im fünften Saisonrennen.

Auer sprach danach von einem "ernüchternden Ergebnis", nachdem ein Wolkenbruch vor dem Start für unterschiedliche Reifenstrategien gesorgt hatte.

Porsche-Pilot Thomas Preining rutschte mit einem 14. Platz auf den siebenten Gesamtrang ab. Am Sonntag (13.30 Uhr) findet das zweite Rennen auf dem Lausitzring statt.

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