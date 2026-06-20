WM-Spitzenreiter Bezzecchi stürzt: Sprint geht an Bagnaia

Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Brünn gewonnen.

Der italienische Ducati-Pilot setzt sich am Samstag im kurzen Rennen in Tschechien knapp vor dem japanischen Pole-Setter Ai Ogura (Aprilia) und dem spanischen Ducati-Star Marc Marquez durch.

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzt genauso wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta.

Im WM-Kampf rückt das Feld damit vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr) wieder etwas mehr zusammen. Bezzecchi führt nun 15 Punkte vor seinem Aprilia-Kollegen Jorge Martin, der Fünfter wird. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern.

Im Qualifying hat Ogura mit seiner ersten Poleposition in der MotoGP inklusive Rundenrekord überzeugt.