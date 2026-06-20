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WM-Spitzenreiter Bezzecchi stürzt: Sprint geht an Bagnaia

Pole-Setter Ai Ogura wird vor Marc Marquez Zweiter - WM-Leader Marco Bezzecchi stürzt genauso wie KTM-Star Pedro Acosta. Der Sieg geht an Francesco Bagnaia.

WM-Spitzenreiter Bezzecchi stürzt: Sprint geht an Bagnaia Foto: © IMAGO / NurPhoto
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Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Brünn gewonnen.

Der italienische Ducati-Pilot setzt sich am Samstag im kurzen Rennen in Tschechien knapp vor dem japanischen Pole-Setter Ai Ogura (Aprilia) und dem spanischen Ducati-Star Marc Marquez durch.

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzt genauso wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta.

Im WM-Kampf rückt das Feld damit vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr) wieder etwas mehr zusammen. Bezzecchi führt nun 15 Punkte vor seinem Aprilia-Kollegen Jorge Martin, der Fünfter wird. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern.

Im Qualifying hat Ogura mit seiner ersten Poleposition in der MotoGP inklusive Rundenrekord überzeugt.

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

#25 - Maverick Viñales (Spanien)
#23 - Fabio Quartararo (Frankreich)

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