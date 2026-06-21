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Wales-Legende Mark Hughes trauert um seinen Sohn Alex

Der Grimsby-Town-Funktionär ist im Alter von 38 Jahren unerwartet verstorben.

Wales-Legende Mark Hughes trauert um seinen Sohn Alex Foto: © IMAGO / PPAUK
Textquelle: © APA
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Der walisische Ex-Fußball-Nationalspieler Mark Hughes trauert um seinen Sohn Alex.

Wie die League Managers Association (LMA) laut Medien im Namen von Mark Hughes mitteilt, ist dieser mit 38 Jahren gestorben.

Mark Hughes spielte einst unter anderem bei Bayern München, Manchester United, Chelsea und FC Barcelona. 72 Länderspiele bestritt der nun 62-Jährige für Wales.

Alex Hughes arbeitete beim League-2-Klub Grimsby Town. Er war für die Kaderplanung in leitender Funktion verantwortlich.

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