Nikolai Baden Frederiksen stürmt auch kommende Saison für WSG Tirol.

Der Bundesligist, der am Samstag als Tabellenführer in die Qualifikationsgruppe startet, gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen bekannt.

Der Däne spielt seit Oktober 2025 wieder für die Tiroler, für die er zuvor auch schon in der Saison 2020/21 erfolgreich tätig gewesen war. Seit der 11. Runde stand er immer in der Startelf, sieben Saisontore hat er auf dem Konto.

"Spezielle Bindung zwischen dem Verein und mir"

Stefan Köck, Manager Sport bei der WSG, sagt zur Vertragsverlängerung: "Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Niko entschieden hat, seinen Vertrag bei der WSG Tirol zu verlängern. Er hat in den vergangenen Monaten nicht nur sportlich mit wichtigen Toren und starken Leistungen überzeugt, sondern ist auch menschlich ein unglaublich wichtiger Teil unserer Mannschaft. Es besteht eine sehr enge und vertrauensvolle Beziehung zwischen unserem Klub und Niko. Umso mehr freut es uns, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen und noch viele Erfolge miteinander feiern wollen."

Nikolai Baden Frederiksen sagt: "Ich bin unglaublich dankbar und froh, dass ich auch weiterhin im Dress der WSG Tirol auflaufen darf. Es gibt so viele Vereine, die behaupten, dass sie eine richtige Familie sind. Wenn man zur WSG kommt, weiß man als Spieler, was das wirklich bedeutet. Ich fühle mich hier zuhause und es herrscht eine spezielle Bindung zwischen dem Verein und mir. Jetzt gilt es alles zu unternehmen, um unser großes Ziel zu erreichen!"