NEWS
Gold für Johannes Aigner auch im Riesentorlauf
Dritter Sieg in Italien für den Niederösterreicher
Der Niederösterreicher Johannes Aigner hat bei den Paralympics in Italien seine dritte Goldmedaille erobert. Der 20-Jährige gewinnt am Freitag in Cortina im Ski-Riesentorlauf der Sehbeeinträchtigten mit Guide Nico Haberl 0,34 Sekunden vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli.
Wie seine Schwester Veronika Aigner kann der Sieger der Abfahrt und des Super-G sowie Kombinationsdritte am Wochenende im Slalom noch eine fünfte Medaille nachlegen.
Zweitbester Österreicher in der Sehbeeinträchtigten-Klasse der Männer war Michael Scharnagl an der siebenten Stelle. Insgesamt hält Österreich vor den letzten beiden Tagen der Winterspiele bei elf Stück Edelmetall (6-1-4).