Gold für Johannes Aigner auch im Riesentorlauf

Dritter Sieg in Italien für den Niederösterreicher

Gold für Johannes Aigner auch im Riesentorlauf Foto: © GEPA
Der Niederösterreicher Johannes Aigner hat bei den Paralympics in Italien seine dritte Goldmedaille erobert. Der 20-Jährige gewinnt am Freitag in Cortina im Ski-Riesentorlauf der Sehbeeinträchtigten mit Guide Nico Haberl 0,34 Sekunden vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli.

Wie seine Schwester Veronika Aigner kann der Sieger der Abfahrt und des Super-G sowie Kombinationsdritte am Wochenende im Slalom noch eine fünfte Medaille nachlegen.

Zweitbester Österreicher in der Sehbeeinträchtigten-Klasse der Männer war Michael Scharnagl an der siebenten Stelle. Insgesamt hält Österreich vor den letzten beiden Tagen der Winterspiele bei elf Stück Edelmetall (6-1-4).

