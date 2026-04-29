"Würde nicht Nein sagen" - Schumacher schließt mit F1 nicht ab

Mick Schumacher misst sich aktuell in der IndyCar Series, dennoch schließt er eine Rückkehr zur F1 nicht aus.

"IndyCar ist natürlich eine große Änderung zu dem, was ich bislang im Motorsport erlebt habe", sagt der 27-Jährige gegenüber "RTL/ntv". Die Leute würden ganz anders arbeiten und an das Umfeld müsse man sich erst gewöhnen Dennoch hält er fest: "Es macht auf jeden Fall Spaß. Am meisten Spaß macht es, wieder in meinem eigenen Auto Rennen zu fahren."

2021 und 2022 stand er bei Haas unter Vertrag, zuletzt war er Ersatzpilot bei Mercedes. Derzeit sei alles noch sehr neu für ihn, er sei noch am Eingewöhnen.

Seine beste Platzierung war bisher ein 17. Rang in Long Beach.

Schumacher hält sich F1-Option offen

Die hohen Geschwindigkeiten bis zu 380km/h in der IndyCar Series würden ihm nichts ausmachen, sonst wäre er im falschen Sport, meint Schumacher. Er bezeichnet es als "Respekt".

Dennoch will er mit der F1 noch nicht ganz abschließen. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht auch immer mal wieder in die Formel-1-Zeiten zurückversetze und daran denke, wie es war, dort zu fahren. Es ist natürlich eine andere Zeit. Wenn noch einmal eine Option aufkommen würde, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Das ist auf jeden Fall so", erklärt er.