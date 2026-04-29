Dieser TV-Sender zeigt Atletico Madrid gegen FC Arsenal

Tag zwei im Kampf um die Finaltickets der UEFA Champions League 2025/26!

Nach dem Dienstagskracher zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München treffen am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel Atletico Madrid und der FC Arsenal aufeinander.

Die "Rojiblancos" empfangen die "Gunners" im heimischen Wanda Metropolitano zum ersten Duell (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Übertragen wird das Spiel exklusiv bei Canal+. Der Streaming-Anbieter zeigt das Spiel ab 21:00 Uhr, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste des Anbieters in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>