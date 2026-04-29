Kehrt Frankreichs Rekordnationalspieler für die WM zurück?

Nach einem Bericht der französischen Sportzeitung "L’Équipe" liebäugelt Rekordnationalspieler Hugo Lloris mit einer Rückkehr in die französische Nationalmannschaft.

Demnach zeigt sich der 145-fache Nationalspieler offen dafür, seine Erfahrung in einer Rolle als dritter Torhüter einzubringen, um die junge Generation zu unterstützen und noch einmal die besondere Atmosphäre bei den "Bleus" zu erleben.

Nach Finalniederlage gegen Argentinien zurückgetreten

Lloris hatte nach dem verlorenen WM-Finale 2022 seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt.

Inzwischen steht der Routinier beim MLS-Klub Los Angeles FC unter Vertrag.

Andere Optionen auf die Nummer drei beim Turnier sind der bei PSG degradierte Lucas Chevalier sowie Alphonse Areola, Jean Butez oder Robin Risser.

Als gesetzt für den Kader gelten Stammtorhüter Mike Maignan und Brice Samba.