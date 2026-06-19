"Bedeutender Moment" - MotoGP und Hersteller feiern Abkommen

Die MotoGP hat mit den aktuellen fünf Herstellern Aprilia, Ducati, Honda, Yamaha und KTM eine neue Rahmenvereinbarung abgeschlossen, die von 2027 bis 2031 gilt.

Wie die Motorrad-Rennserie am Freitag in Brno bekanntgab, habe man sich parallel dazu auch mit den elf Teams auf die wesentlichen Bedingungen für diesen Zeitraum geeinigt.

Details über die Rahmenbedingungen des Regulativs sowie der sportlichen und kommerziellen Grundlagen werde man zu gegebener Zeit verlautbaren.

"Großer und bedeutender Moment"

KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer zeigte sich erfreut über das Zustandekommen der Rahmenvereinbarung.

"Das ist ein großer und bedeutender Moment für die MotoGP und für alle bei KTM. Besonders hervorzuheben ist die starke Übereinstimmung zwischen allen Beteiligten und der gemeinsame Ehrgeiz, den Sport weiter voranzutreiben", sagte Beirer.

Er ergänzte: "Diese neue Vereinbarung gibt uns eine solide Grundlage, um uns weiter zu verbessern, uns selbst herauszufordern und an der Spitze gegen die Besten der Welt zu kämpfen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein, und freuen uns auf das, was vor uns liegt."