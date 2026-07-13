Wikinger-Rudern! Norwegisches Fan-Ritual strömt in die MotoGP

Norwegen hat bei der Fußball-WM die Massen begeistert.

Der Viertelfinal-Einzug sorgte für große Euphorie im Land, auch außerhalb der eigenen Grenzen eroberten Erling Haaland und Co. die Herzen zahlreicher Fußball-Enthusiasten.

Nicht nur auf sportliche Art und Weise, sondern vor allem mit dem "Wikinger-Rudern". Gemeinsam mit den Fans wurden Erfolge mit diesem Ritual zelebriert, der Jubel ging weltweit viral und fand viele Nachahmer.

Auch in der MotoGP: Nach seinem zehnten Rennsieg am Sachsenring stimmte Superstar Marc Marquez bei den Feierlichkeiten den "Viking Row" an, seine Crew ruderte kräftig mit.

Mit einem Ziel vor Augen: den neuerlichen Gewinn des Weltmeistertitels. Dafür fehlen dem amtierenden Champion zur Sommerpause nur 18 Punkte auf den WM-Führenden Jorge Martin.