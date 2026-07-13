NEWS

Wikinger-Rudern! Norwegisches Fan-Ritual strömt in die MotoGP

Bei der Fußball-WM begeisterten Norwegens Fans mit dem Wikinger-Rudern. Der Jubel ist längst in anderen Sportarten angekommen.

Wikinger-Rudern! Norwegisches Fan-Ritual strömt in die MotoGP Foto: © IMAGO / CordonPress
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Norwegen hat bei der Fußball-WM die Massen begeistert.

Der Viertelfinal-Einzug sorgte für große Euphorie im Land, auch außerhalb der eigenen Grenzen eroberten Erling Haaland und Co. die Herzen zahlreicher Fußball-Enthusiasten.

Nicht nur auf sportliche Art und Weise, sondern vor allem mit dem "Wikinger-Rudern". Gemeinsam mit den Fans wurden Erfolge mit diesem Ritual zelebriert, der Jubel ging weltweit viral und fand viele Nachahmer.

Auch in der MotoGP: Nach seinem zehnten Rennsieg am Sachsenring stimmte Superstar Marc Marquez bei den Feierlichkeiten den "Viking Row" an, seine Crew ruderte kräftig mit.

Mit einem Ziel vor Augen: den neuerlichen Gewinn des Weltmeistertitels. Dafür fehlen dem amtierenden Champion zur Sommerpause nur 18 Punkte auf den WM-Führenden Jorge Martin.

Die denkwürdigsten MotoGP-Momente in Spielberg

2016: Der erste öffentliche Ausritt von KTM
2016: Der erste öffentliche Ausritt von KTM

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

King of the Sachsenring! Marc Marquez stellt MotoGP-Rekord ein

King of the Sachsenring! Marc Marquez stellt MotoGP-Rekord ein

Motorrad
Marquez-Doppelsieg beim Sprint am Sachsenring

Marquez-Doppelsieg beim Sprint am Sachsenring

Motorrad
Österreicher Philipp Steinmayr bei Rennunfall verstorben

Österreicher Philipp Steinmayr bei Rennunfall verstorben

Motorsport - Sonstiges
1
MotoGP: WM-Anwärter Bezzecchi mit Knochenbruch out!

MotoGP: WM-Anwärter Bezzecchi mit Knochenbruch out!

Motorrad
2
KTM-Chef Beirer über Vinales: "Keine schöne Situation"

KTM-Chef Beirer über Vinales: "Keine schöne Situation"

Motorrad
1
Herzog über Schiri-Aufreger: "Das zipft mich schon sehr stark an"

Herzog über Schiri-Aufreger: "Das zipft mich schon sehr stark an"

Fußball WM
56
Massen bei Fanfest in Oslo: 45 Personen in Notaufnahme

Massen bei Fanfest in Oslo: 45 Personen in Notaufnahme

Fußball WM
1

Kommentare

Motorsport Motorrad Motorrad-WM MotoGP Marc Marquez Ducati Lenovo Team Sachsenring Grand Prix von Deutschland Norwegen (Team, Fußball)