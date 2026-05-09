Sieg im Sprint! Martin erhöht den Druck auf Bezzecchi

Der Rennen um die WM-Führung in der MotoGP spitzt sich weiter zu. Am Samstag gewinnt der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin den Sprint der in Le Mans.

Der Ex-Weltmeister setzt sich nach 13 Runden souverän vor Francesco Bagnaia auf Ducati und seinem in der WM weiter vor ihm führenden Teamkollegen Marco Bezzecchi durch.

Nur sechs Punkte dahinter

KTM-Mann Pedro Acosta fuhr zu Rang vier. Weltmeister Marc Marquez kam in der Schlussphase spektakulär zu Sturz und humpelte anschließend Richtung Box. Am Sonntag folgt der Grand Prix.

Bezzecchi führt die WM-Wertung mit 108 Punkten weiter an. Martin (102) ist allerdings an seinem Teamkollegen dran. Pedro Acosta liegt mit einem Respektabstand von 36 Punkten auf Bezzecchi am dritten Platz.