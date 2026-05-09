Austria-Salzburg-Präsident Salzmann tritt zurück

Eine Ära endet beim SV Austria Salzburg!

Claus Salzmann tritt nach neun Jahren als Präsident der "Violetten" zurück. Das gab der Klub am Freitagabend nach dem letzten Saisonspiel gegen Austria Lustenau bekannt.

Der Pinzgauer Unternehmer hatte das Präsidentenamt 2017 in einer schwierigen Phase übernommen. Sportlich drohte damals sogar der Absturz in die Salzburger Liga, zudem kämpfte der Traditionsverein mit hohen Schulden.

Gemeinsam mit Obmann David Rettenbacher und zahlreichen Helfern gelang es Salzmann allerdings, die Austria Schritt für Schritt wieder auf Kurs zu bringen.

Von der Krise zurück in die 2. Liga

Unter Salzmann entwickelte sich Austria Salzburg wieder zu einer festen Größe im österreichischen Fußball. 2023 feierte der Klub nicht nur seinen 90. Geburtstag, sondern war laut Vereinsangaben auch schuldenfrei.

Sportlich folgte wenig später der große Höhepunkt: Nach dem zweiten Regionalliga-Meistertitel gelang den Salzburgern die Rückkehr in die 2. Liga.

Nach dem jüngsten 2:2 gegen Austria Lustenau wurde der langjährige Präsident im ausverkauften Stadion Maxglan von Fans, Spielern und Funktionären verabschiedet.

Palfinger übernimmt

Ganz verabschieden möchte sich Salzmann vom Verein allerdings nicht.

"Ich werde dem Verein immer verbunden bleiben und helfen, wenn es nötig ist", betont der scheidende Präsident.

Sein Nachfolger steht bereits fest: Unternehmer Hubert Palfinger übernimmt künftig das Präsidentenamt. Der neue starke Mann bei der Austria war bereits seit vergangenem Herbst als Vizepräsident tätig.