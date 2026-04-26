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Alex Marquez gewinnt in Jerez - Marc Marquez crasht

Alex Marquez triumphiert erneut in seiner Heimat. Für seinen Bruder Marc ist das Rennen schon früh vorbei.

Alex Marquez gewinnt in Jerez - Marc Marquez crasht Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Alex Marquez wiederholt seinen Erfolg aus dem Vorjahr und gewinnt erneut bei seinem Heim-Grand-Prix in Jerez.

Der Ducati-Fahrer setzt damit dem Aprilia-Siegeszug von Marco Bezzecchi ein Ende. Dieser hatte davor saisonübergreifend fünf Rennen in Serie als Erster beendet, diesmal wird er Zweiter. Fabio Di Giannantonio komplettiert das Podium.

Jorge Martin hat als Vierter keine Chance auf das Podium, betreibt nach seiner Gridstrafe aber Schadensbegrenzung.

Marc Marquez crasht früh

Alex Marquez hat gleich nach Beginn seinen Bruder und Markenkollegen Marc Marquez an der Spitze abgelöst.

Für den MotoGP-Weltmeister, der am Samstag den Sprint gewonnen hat, ist das Rennen früh vorbei. Er verliert in Runde zwei die Front und fliegt heftig ab, scheint aber unverletzt zu sein.

Das aus dem Spanier Pedro Acosta und dem Südafrikaner Brad Binder bestehende KTM-Duo muss sich mit den Rängen zehn und elf zufriedengeben.

In der WM führt weiterhin Bezzecchi, sein Vorsprung auf Martin beträgt nach dem vierten Rennwochenende der Saison elf Punkte.

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