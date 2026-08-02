Schlammschlacht artet aus: Trennt sich KTM vorzeitig von Vinales?

Die Beziehung zwischen Maverick Vinales und KTM steuert offenbar auf ihren endgültigen Tiefpunkt zu.

Wie die spanische Ausgabe von Motorsport.com berichtet, prüft der Hersteller aus Mattighofen derzeit eine vorzeitige Trennung vom Spanier.

Demnach könnte Vinales bereits beim Grand Prix von Großbritannien am kommenden Wochenende nicht mehr für Tech3 an den Start gehen.

Ersatz steht parat

Als Ersatz wurde Testfahrer Pol Espargaro bereits einberufen, der den Platz sogar bis zum Saisonende übernehmen könnte.

Offiziell wird die Entscheidung mit der Schulterverletzung begründet, unter der Vinales seit seinem Sturz am Sachsenring im Vorjahr leidet.

Die Blessur soll seine Leistungen auch in dieser Saison noch beeinträchtigen.

Öffentlicher Streit eskalierte

Dass die Situation nun derart eskaliert, kommt allerdings nicht überraschend. In den vergangenen Wochen lieferte sich Vinales einen öffentlichen Schlagabtausch mit KTM und Tech3.

Der Spanier hatte zuletzt schwere Vorwürfe gegen seinen Arbeitgeber erhoben. Unter anderem behauptete er, KTM habe ihm einen Vertrag für die Zukunft vorgelegt, den er unterschrieben habe.

Wenig später sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass dieser nicht gültig sei. Zudem erklärte Vinales, sollte seine MotoGP-Karriere nach dieser Saison enden, gebe es dafür "nur einen Schuldigen: KTM".

KTM will weitere Eskalation verhindern

Die Verantwortlichen rund um Motorsportchef Pit Beirer hatten sich bislang mit öffentlichen Stellungnahmen zurückgehalten und angekündigt, erst in der Sommerpause über die Fahrerbesetzung für 2027 zu entscheiden.

Intern dürfte die Entscheidung allerdings längst gefallen sein. Für das Tech3-Team werden Luca Marini und Senna Agius als Fahrer für die kommende Saison gehandelt.

Vor diesem Hintergrund arbeitet KTM laut dem Bericht an einer juristischen und finanziellen Lösung, um die Zusammenarbeit mit Vinales möglichst ohne weiteren Imageschaden vorzeitig zu beenden.

Ziel sei es, weitere öffentliche Auseinandersetzungen während der verbleibenden elf Rennwochenenden zu vermeiden.