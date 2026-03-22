Österreichischer Moto3-Pilot fliegt beim Brasilien-GP heftig ab

Leo Rammerstorfer kommt bei seinem zweiten Moto3-Rennen nicht ins Ziel.

Österreichs einziger Pilot in der Motorrad-Weltmeisterschaft stürzt beim Grand Prix von Brasilien in Goiania per Highsider aus dem Rennen, dürfte bei seinem heftigen Abflug aber glimpflich davongekommen sein.

Beim Saisonauftakt in Thailand hatte der 21-jährige Österreicher bei seinem Debüt den 16. Platz und damit hauchdünn nicht die Punkteränge erreicht.

In Brasilien schaffte Rammerstorfer im Training den direkten Sprung in Q2, wo er sich als 17. für das Rennen qualifizierte.

Quiles neuer WM-Führender

Nach weiteren Stürzen wird indes einige Runden später die Rote Flagge geschwenkt und das Rennen kurz darauf über fünf Runden ausgetragen.

Der Sieg geht an den Spanier Maximo Quiles, der sich damit auch die WM-Führung schnappt. Der WM-Leader nach dem ersten Rennen in Thailand, David Almansa, scheidet aus.

Ab 19:00 Uhr geht das Rennen der MotoGP über die Bühne.