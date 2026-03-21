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Verstappen gewinnt auch sein zweites Rennen am Nürburgring

Der Formel-1-Superstar siegt beim zweiten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie in einem Mercedes.

Verstappen gewinnt auch sein zweites Rennen am Nürburgring Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Max Verstappen siegt auch bei seinem zweiten GT3-Auftritt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie.

Beim zweiten Lauf der NLS triumphiert der vierfache Formel-1-Weltmeister an der Seite von Daniel Juncadella und Jules Gounon in einem Mercedes-AMG GT3. Nach dem Vier-Stunden-Rennen beträgt der Vorsprung auf den zweitplatzierten ROWE-BMW 59,524 Sekunden.

Anders als bei seinem Debüt im vergangenen September schafft Verstappen mit seinem Team gegen die diesmal deutlich stärkere Konkurrenz die Pole-Position, muss sich in der Startphase aber heftig zur Wehr setzen.

Spektakuläres Duell mit Audi

Christopher Haase im Scherer-Audi setzt sich in der ersten Runde am Superstar vorbei, das Duo liefert sich daraufhin ein spektakuläres Duell um die Führung, die Verstappen sich auf den letzten Metern seines ersten Stints wieder zurückholt.

Juncadella und Gounon verwalten die Führungsposition erfolgreich, Verstappen übernimmt in der letzten Stunde mit über 40 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz. Der 28-Jährige verschärft das Tempo nochmal, der Rundenrekord bleibt ihm jedoch verwehrt.

Für Verstappen diente der Ausflug als Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring von 14. bis 17. Mai. Dort wird der Niederländer u.a. mit Österreichs DTM-Star Lucas Auer an den Start gehen.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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