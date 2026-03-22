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Heute 17:00 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Rapid - LASK
Die Hütteldorfer kämpfen im Heimspiel gegen den LASK um die Fortsetzung des jüngsten Erfolgslaufs. LIVE-Infos:
Rapid Wien empfängt zum Abschluss der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga den LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Hütteldorfer kämpfen um die Fortsetzung des jüngsten Erfolgslaufs. Drei Siege - zuletzt gegen Salzburg - und ein Remis ließen Rapid bis auf drei Zähler an die Spitze heranrücken. Doch auch der LASK tankte zuletzt mit dem Einzug ins Cup-Finale Selbstvertrauen.
Die beiden Mannschaften liegen punktegleich mit 19 Zählern auf Rang drei (LASK) und vier (Rapid) der Meistergruppe. Das jüngste direkte Duell entschieden die Linzer für sich: Ende November setzte sich der LASK deutlich mit 3:0 gegen Rapid durch.