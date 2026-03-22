SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR LASK LASK ASK
Heute 17:00 Uhr
1 2.80
X 3.20
2 2.55
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Rapid - LASK

Die Hütteldorfer kämpfen im Heimspiel gegen den LASK um die Fortsetzung des jüngsten Erfolgslaufs. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Rapid - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapid Wien empfängt zum Abschluss der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga den LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hütteldorfer kämpfen um die Fortsetzung des jüngsten Erfolgslaufs. Drei Siege - zuletzt gegen Salzburg - und ein Remis ließen Rapid bis auf drei Zähler an die Spitze heranrücken. Doch auch der LASK tankte zuletzt mit dem Einzug ins Cup-Finale Selbstvertrauen.

Die beiden Mannschaften liegen punktegleich mit 19 Zählern auf Rang drei (LASK) und vier (Rapid) der Meistergruppe. Das jüngste direkte Duell entschieden die Linzer für sich: Ende November setzte sich der LASK deutlich mit 3:0 gegen Rapid durch.

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: TSV Hartberg - Austria Wien

Bundesliga heute: TSV Hartberg - Austria Wien

Bundesliga
0:2 in Sieg verwandelt! Blau-Weiß gewinnt wildes OÖ-Derby

0:2 in Sieg verwandelt! Blau-Weiß gewinnt wildes OÖ-Derby

Bundesliga
12
GAK feiert Kantersieg am Tivoli

GAK feiert Kantersieg am Tivoli

Bundesliga
16
Remis gegen Altach: WAC-Krise findet kein Ende

Remis gegen Altach: WAC-Krise findet kein Ende

Bundesliga
3
Bundesliga LIVE: WSG Tirol - GAK

Bundesliga LIVE: WSG Tirol - GAK

Bundesliga
6
Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Bundesliga
20
Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - SCR Altach

Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - SCR Altach

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fussball SK Rapid Wien LASK