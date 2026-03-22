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Bachler und Preining gewinnen 12 Stunden von Sebring

Die Porsche-Piloten siegen zum ersten Mal in dieser Saison in ihrem Porsche 911 GT3 R.

Bachler und Preining gewinnen 12 Stunden von Sebring Foto: © getty
Textquelle: © APA
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Die österreichischen Porsche-Piloten Klaus Bachler und Thomas Preining gewinnen am Samstag die 12 Stunden von Sebring im US-Bundesstaat Florida.

Für Bachler ist es der dritte Sieg nach 2023 und 2025. Neben Bachler und dem weiter auch in der DTM engagierten Preining lenkt der Schweizer Ricardo Feller den Wagen in der GTD Pro-Kategorie.

Es ist für Bachler und Preining auch der erste Sieg mit dem nun pilotierten "Grello" Porsche 911 GT3 R in dieser IMSA-Endurance-Saison.

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