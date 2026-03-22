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Endstand
0:1
0:1 , 0:0
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Austria Wien zittert sich gegen dezimierte Hartberger zum Sieg

In der ersten Halbzeit fliegt Konstantin Schopp mit glatt Rot vom Platz, kurz darauf erzielt Manfred Fischer den einzigen Treffer des Spiels.

Austria Wien zittert sich gegen dezimierte Hartberger zum Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt die Wiener Austria beim TSV Hartberg mit 1:0.

In der ersten Halbzeit neutralisieren sich beide Teams über weite Strecken, bis die Steirer nur mehr zu zehnt agieren.

In der 38. Spielminute setzt Konstantin Schopp zu einem Solo über den halben Platz an und kommt bis in die Hälfte der Austria. Dort legt sich der Debütant den Ball zu weit vor, will seinen Fehler jedoch mit einem Tackling wieder ausbessern.

Doch statt dem Ball trifft Schopp Wiesinger mit aufgestellter Sohle am Knöchel. Nach VAR-Check ist die Entscheidung klar: Rote Karte.

Fischer erzielt einziges Tor

In Überzahl spielt Austria Wien befreit auf. Manfred Fischer trifft nach Vorlage von Markovic noch vor der Pause zur 1:0-Führung für die Gäste (45.+1).

In einer hart umkämpften zweiten Halbzeit kann sich die Austria trotz Überzahl nicht mit dem zweiten Treffer absetzen, bleibt defensiv aber stabil und verwaltet den Sieg erfolgreich. Es ist der erste über den TSV Hartberg seit November 2024.

Die Austria klettert in der Meistergruppe vorerst auf den zweiten Platz und hält bei 21 Punkten. Der TSV Hartberg bleibt weiterhin auf dem sechsten Platz (17 Punkte).

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