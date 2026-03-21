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Nach Loch im Asphalt: Marc Marquez gewinnt Sprint in Brasilien

Der Titelverteidiger steht erstmals in dieser MotoGP-Saison am obersten Stockerl. Der Sprint startete nach einem Loch im Asphalt verspätet.

Nach Loch im Asphalt: Marc Marquez gewinnt Sprint in Brasilien Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Marc Marquez holt beim MotoGP-Sprint in Brasilien seinen ersten Saisonsieg.

Der spanische Titelverteidiger verdrängt den italienischen Pole-Setter Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) auf seiner Werks-Ducati um 0,213 Sekunden auf Platz zwei.

Jorge Martin (Aprilia) steht als Dritter erstmals seit November 2024 wieder am Podest. Im selben Jahr gewann der Spanier die Weltmeisterschaft, 2025 war der "Martinator" von Verletzungen arg gebeutelt worden.

Acosta wahrt WM-Führung

Punkte gibt es auch für Marco Bezzecchi (Aprilia), Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Gresini-Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati) und Pedro Acosta. Der KTM-Jungstar wahrt die WM-Führung mit zwei Punkten Vorsprung auf Bezzecchi.

Die weiteren KTM-Piloten landen im geschlagenen Feld: Brad Binder wird 15., Enea Bastianini 17. und Maverick Vinales scheidet aus.

Loch sorgte für Verspätung

Der Sprint in Goiania war mit rund eineinhalbstündiger Verspätung über die Bühne gegangen.

Kurz nach dem Qualifying war auf der Start-Ziel-Gerade ein Loch im Asphalt entdeckt worden, der Schaden dürfte infolge der heftigen Regenfälle der vergangenen Woche entstanden sein.

Streckenarbeiter rissen den Asphalt auf und befüllten den betroffenen Teil, der abseits der Ideallinie lag, neu. Obwohl das reparierte Loch wenig vertrauensvoll wirkte, tauchten im Sprint keine neuen Probleme auf.

Die MotoGP gastiert an diesem Wochenende erstmals seit 22 Jahren wieder in Brasilien, am "Autodromo Ayrton Senna" wurde letztmals vor 37 Jahren gefahren.

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

#25 - Maverick Viñales (Spanien)
#23 - Fabio Quartararo (Frankreich)

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