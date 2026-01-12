NEWS

Oberösterreicher Höllbacher neuer Supermoto-Weltmeister

Dem 30-Jährigen wurde der FIM-S1-Supermoto-Weltmeistertitel 2025 nachträglich zugesprochen.

Oberösterreicher Höllbacher neuer Supermoto-Weltmeister Foto: © GEPA
Der Oberösterreicher Lukas Höllbacher hat nachträglich den FIM-S1-Supermoto-Weltmeistertitel 2025 zugesprochen erhalten.

Der 30-Jährige profitierte von einem Dopingvergehen von Marc-Reiner Schmidt infolge einer am 6. September beim Deutschen genommenen Probe. Dessen ab da erzielten Ergebnisse fielen damit aus der Wertung, er selbst im WM-Ranking auf Rang drei zurück und Höllbacher setzte sich mit Siegen in den letzten beiden Saisonrennen vor dem Franzosen Steve Bonnal durch.

Der für das Schruf Racing Team auf einer KTM fahrende Höllbacher hat im Vorjahr mit Andreas Buschberger und Bernhard Hitzenberger auch den Team-Weltmeistertitel beim Supermoto der Nationen erreicht.

Dieses Double war davor nur den französischen Brüdern Thomas und Adrien Chareyre gelungen.

