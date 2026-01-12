Handgreiflichkeiten: Polizei-Einsatz bei Tiroler Fußballturnier

Unschöne Szenen haben sich am Samstag bei einem Hallenturnier in Reutte abgespielt.

Im Duell eines österreichischen mit einem bayerischen Team kam es nach einem Foul laut Polizei zu einem "Tumult" zwischen Spielern und Zuschauern, Ordner mussten eingreifen. Die deutschen Fußballer zogen sich in ihre Kabine zurück, wobei es zu Handgreiflichkeiten gekommen war und zwei Personen verletzt wurden.

Die Bayern wurden dann von der Polizei aus der Halle zu ihren Fahrzeugen begleitet.

Mehrere aufgebrachte Spieler und Fans der einheimischen Mannschaft hatten nämlich vor dem Hallenausgang gewartet. Es kam erneut zu Provokationen beider Seiten, hieß es.

Eine Person wurde dabei leicht verletzt, eine weitere erlitt einen Nasenbeinbruch und wurde ins Spital eingeliefert.