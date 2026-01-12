NEWS

Handgreiflichkeiten: Polizei-Einsatz bei Tiroler Fußballturnier

Nach einem Foul kam es bei einem Hallenturnier in Tirol zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Teams. Die Gastmannschaft musste anschließend von der Polizei aus der Halle begleitet werden.

Handgreiflichkeiten: Polizei-Einsatz bei Tiroler Fußballturnier Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Unschöne Szenen haben sich am Samstag bei einem Hallenturnier in Reutte abgespielt.

Im Duell eines österreichischen mit einem bayerischen Team kam es nach einem Foul laut Polizei zu einem "Tumult" zwischen Spielern und Zuschauern, Ordner mussten eingreifen. Die deutschen Fußballer zogen sich in ihre Kabine zurück, wobei es zu Handgreiflichkeiten gekommen war und zwei Personen verletzt wurden.

Die Bayern wurden dann von der Polizei aus der Halle zu ihren Fahrzeugen begleitet.

Mehrere aufgebrachte Spieler und Fans der einheimischen Mannschaft hatten nämlich vor dem Hallenausgang gewartet. Es kam erneut zu Provokationen beider Seiten, hieß es.

Eine Person wurde dabei leicht verletzt, eine weitere erlitt einen Nasenbeinbruch und wurde ins Spital eingeliefert.

Mehr zum Thema

Austria Wien gewinnt den REWE Juniorcup!

Austria Wien gewinnt den REWE Juniorcup!

Fußball
25
HSV bestätigt schwere Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Kuntz

HSV bestätigt schwere Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Kuntz

Deutsche Bundesliga
Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Premier League
Nach historischer Hinrunde! Porto belohnt Cheftrainer Farioli

Nach historischer Hinrunde! Porto belohnt Cheftrainer Farioli

International
Wohl fix: Dieser Trainer wird bei ManUnited Nachfolger von Amorim

Wohl fix: Dieser Trainer wird bei ManUnited Nachfolger von Amorim

Premier League
8
Ex-LASK-Spieler vor Rückkehr nach Belgien

Ex-LASK-Spieler vor Rückkehr nach Belgien

Deutsche Bundesliga
Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Tirol