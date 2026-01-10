NEWS

Österreicher bekommt Stammplatz in der Moto3

Fünf Jahre nach Maximilian Kofler versucht sich wieder ein Österreicher dauerhaft auf der großen Motorradbühne.

Österreicher bekommt Stammplatz in der Moto3 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Leo Rammerstorfer dürfen Österreichs MotoGP-Fans in der kommenden Saison 2026 wieder einem Österreicher auf das Zweirad schauen: Der 21-Jährige erhält einen Stammplatz in der Moto3-WM beim Team "SIC58 Squadra Corse".

Im Team von Paolo Simoncelli, dem Vater des verunglückten MotoGP-Fahrers Marco Simoncelli, wird der Linzer eine Honda fahren. Zuvor war Rammerstorfer im Red Bull Rookies Cup unterwegs.

Der letzte rot-weiß-rote Fahrer mit einem Dauerplatz in der Moto3 war Maximilian Kofler vor fünf Jahren.

Im Vorjahr bestritt Jakob Rosenthaler fünf Gelegenheitseinsätze, der 19-Jährige musste zuletzt aber einen Schicksalsschlag einstecken: Ein Großbrand zu Silvester vernichtete das gesamte Motorsport-Equipment des Nachwuchsfahrers.

Die denkwürdigsten MotoGP-Momente in Spielberg

2016: Der erste öffentliche Ausritt von KTM
2016: Der erste öffentliche Ausritt von KTM

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Später Ausgleich! Union Berlin vereitelt Mainzer Befreiungsschlag

Später Ausgleich! Union Berlin vereitelt Mainzer Befreiungsschlag

Deutsche Bundesliga
Trotz sechs Strafrunden: Italienischer Sieg in Oberhofen

Trotz sechs Strafrunden: Italienischer Sieg in Oberhofen

Biathlon
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar-Pioneers

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar-Pioneers

ICE Hockey League
Rodler räumen in Winterberg ab: Siege für Prock und Müller

Rodler räumen in Winterberg ab: Siege für Prock und Müller

1
LASK feiert Testspiel-Erfolg über Young Boys Bern

LASK feiert Testspiel-Erfolg über Young Boys Bern

Bundesliga
2
Erwartungen nicht erfüllt: Offensivspieler verlässt Vienna

Erwartungen nicht erfüllt: Offensivspieler verlässt Vienna

2. Liga
2
Österreich-Training verhalf Odermatt zu Rekordsieg in Adelboden

Österreich-Training verhalf Odermatt zu Rekordsieg in Adelboden

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Motorsport Motorrad Motorrad-WM MotoGP KTM (MotoGP) Moto3 Leo Rammerstorfer