Mit Leo Rammerstorfer dürfen Österreichs MotoGP-Fans in der kommenden Saison 2026 wieder einem Österreicher auf das Zweirad schauen: Der 21-Jährige erhält einen Stammplatz in der Moto3-WM beim Team "SIC58 Squadra Corse".

Im Team von Paolo Simoncelli, dem Vater des verunglückten MotoGP-Fahrers Marco Simoncelli, wird der Linzer eine Honda fahren. Zuvor war Rammerstorfer im Red Bull Rookies Cup unterwegs.

Der letzte rot-weiß-rote Fahrer mit einem Dauerplatz in der Moto3 war Maximilian Kofler vor fünf Jahren.

Im Vorjahr bestritt Jakob Rosenthaler fünf Gelegenheitseinsätze, der 19-Jährige musste zuletzt aber einen Schicksalsschlag einstecken: Ein Großbrand zu Silvester vernichtete das gesamte Motorsport-Equipment des Nachwuchsfahrers.