NEWS

KTM-Doppelsieg bei Rallye Dakar

Daniel Sanders führt die Gesamtwertung nach wie vor an. Nasser Al-Attiyah bleibt bei Autos auf Rang eins.

KTM-Doppelsieg bei Rallye Dakar Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Luciano Benavides und Edgar Canet sorgten auf der 7. Etappe der Rallye Dakar für einen KTM-Doppelsieg.

Der Argentinier Benavides siegte am Sonntag knapp fünf Minuten vor seinem spanischen Markenkollegen. Der in der Gesamtwertung führende Australier Daniel Sanders - ebenfalls auf KTM - wurde auf der 459 km langen Etappe nach Wadi Ad Dawasir Vierter.

Al-Attiyah führt bei den Autos

Bei den Autos ging der Sieg an Mattias Ekström. Nasser Al-Attiyah bleibt voran, da Kontrahent Henk Lategan Probleme hatte.

Der Südafrikaner führte das Feld in seinem Toyota vor Ekström an, ehe er kurz vor dem Ziel anhalten musste und fast zehn Minuten verlor. Der schwedische Ford-Fahrer Ekström liegt in der Gesamtwertung als Zweiter nun 4:47 Minuten hinter dem Katarer Al-Attiyah (Dacia), Lategan ist Vierter.

Der unter dem Namen Mark Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz liegt vor der zweiten und letzten Woche der Rallye aktuell auf Rang 42.

Mehr zum Thema

Österreicher bekommt Stammplatz in der Moto3

Österreicher bekommt Stammplatz in der Moto3

Motorrad
2
PDC Q-School: Österreich bekommt keinen neuen Darts-Profi

PDC Q-School: Österreich bekommt keinen neuen Darts-Profi

Mehr Sport
ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

Mehr Sport
2
Feller macht wichtigen Schritt: "Es fehlt nicht viel"

Feller macht wichtigen Schritt: "Es fehlt nicht viel"

Ski Alpin
Lamparter feiert in Estland nächsten Sieg

Lamparter feiert in Estland nächsten Sieg

Nord. Kombi
5
Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
2
Eisschnellläufer Odor schrammt knapp an EM-Medaille vorbei

Eisschnellläufer Odor schrammt knapp an EM-Medaille vorbei

Wintersport
Kommentare

Kommentare

Motorsport Motorrad Nasser Al-Attiyah KTM Südafrika Mattias Ekström Toyota Mark Mateschitz Extremsport