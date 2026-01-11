KTM-Doppelsieg bei Rallye Dakar
Daniel Sanders führt die Gesamtwertung nach wie vor an. Nasser Al-Attiyah bleibt bei Autos auf Rang eins.
Luciano Benavides und Edgar Canet sorgten auf der 7. Etappe der Rallye Dakar für einen KTM-Doppelsieg.
Der Argentinier Benavides siegte am Sonntag knapp fünf Minuten vor seinem spanischen Markenkollegen. Der in der Gesamtwertung führende Australier Daniel Sanders - ebenfalls auf KTM - wurde auf der 459 km langen Etappe nach Wadi Ad Dawasir Vierter.
Al-Attiyah führt bei den Autos
Bei den Autos ging der Sieg an Mattias Ekström. Nasser Al-Attiyah bleibt voran, da Kontrahent Henk Lategan Probleme hatte.
Der Südafrikaner führte das Feld in seinem Toyota vor Ekström an, ehe er kurz vor dem Ziel anhalten musste und fast zehn Minuten verlor. Der schwedische Ford-Fahrer Ekström liegt in der Gesamtwertung als Zweiter nun 4:47 Minuten hinter dem Katarer Al-Attiyah (Dacia), Lategan ist Vierter.
Der unter dem Namen Mark Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz liegt vor der zweiten und letzten Woche der Rallye aktuell auf Rang 42.