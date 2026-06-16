Nach Horrorcrash: Marquez' Comeback-Plan steht

Der in Katalonien schwer gestürzte Alex Marquez möchte beim Grand Prix in Tschechien (19. bis 21. Juni) wieder in die MotoGP einsteigen.

Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, steht noch eine finale medizinische Untersuchung aus. Sein Team Gresini Racing gibt sich in den sozialen Netzwerken optimistisch.

"Alex Marquez wird am Wochenende mit dem Ziel, für fit erklärt zu werden, nach Tschechien fliegen", postete der Rennstall.

Schlüsselbein- und Halswirbelbruch

Der 30-Jährige hatte die Rennen in Italien und Ungarn auslassen müssen.

Der Unfall war beim Katalonien-GP passiert, als Alex Marquez auf den mit Elektronikproblemen kämpfenden Acosta auffuhr und mit mehreren Überschlägen von der Strecke flog.

Brüche des rechten Schlüsselbeins und des siebenten Halswirbels waren die Folge.

Der Vorjahres-Vize-Weltmeister hatte einige Tage auf der Intensivstation verbringen müssen.