Ungültiges Visum! Iran-Spieler droht WM-Aus

Irans Fußball-Nationalteam muss in den kommenden WM-Gruppenspielen möglicherweise auf Offensivspieler Mehdi Torabi verzichten.

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Das Visum des 31-Jährigen wurde nach der ersten Einreise in die USA zum Auftaktspiel gegen Neuseeland (2:2) für ungültig erklärt, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA.

Gegen Neuseeland ohne Einsatz

Während die übrigen Nationalspieler ein Visum zur mehrmaligen Einreise in die USA erhielten, hatte Torabi demnach nur die Genehmigung für eine einzelne Einreise.

Der iranische Verband hat bereits ein neues Visum beantragt, um Torabis Teilnahme an den nächsten zwei Spielen zu ermöglichen. Rein sportlich würde sein Ausfall wohl nicht so schwer wiegen. Gegen Neuseeland kam er nicht zum Einsatz.

Bei der WM ist Torabi als Nachrücker für Sardar Azmoun dabei. Irans Stürmerstar war unpatriotisches Verhalten vorgeworfen worden. Der in der iranischen Liga für Täbris spielende Torabi gilt als äußerst regimetreu.