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Ex-Ajax-Funktionär wird neuer Vizepräsident des LASK

Der 51-Jährige war zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam tätig. Die beiden Klubs vereinbarten im April eine strategische Partnerschaft.

Ex-Ajax-Funktionär wird neuer Vizepräsident des LASK Foto: © IMAGO / Pro Shots
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Der Niederländer Alex Kroes wird neuer Vizepräsident des LASK. Das teilen die Linzer am Dienstag mit.

Der 51-Jährige war zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam tätig und arbeitete auch schon für AZ Alkmaar.

"Seine internationale Erfahrung und sein weitreichendes Netzwerk im europäischen Spitzenfußball sind ab sofort Teil des LASK", heißt es in der Pressemitteilung der Stahlstädter.

"Kennt Europas Fußball von innen"

"Es ist fantastisch, dass wir mit Alex Kroes jemanden gewinnen konnten, der den europäischen Fußball von innen kennt — unter anderem bei AZ Alkmaar und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Genau diese Expertise und dieses Netzwerk brauchen wir jetzt", so LASK-Präsident Christoph Königslehner.

"Der LASK hat bewiesen, dass er mehr kann als Österreich. Diesen Weg möchte ich mitgestalten — mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten in Europa", sagt Kroes zu seiner neuen Aufgabe.

Bilder: So feiert der LASK in der Generali Arena den Meistertitel

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