Nach Horror-Sturz: Alex Marquez verpasst zwei Grands Prix

Die Motorrad-Grands-Prix von Italien (29.-31. Mai) und Ungarn (5.-7. Juni) werden ohne Alex Marquez über die Bühne gehen.

Der Spanier hatte bei einem Sturz im Katalonien-GP Brüche des rechten Schlüsselbeins und des siebenten Halswirbels erlitten (mehr dazu >>>).

Der Vizeweltmeister aus dem Gresini-Team liegt nach sechs Saison-Stationen auf Platz sieben der WM-Wertung.