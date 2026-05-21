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Nach Horror-Sturz: Alex Marquez verpasst zwei Grands Prix
Nach seinem schweren Sturz in Barcelona muss der Spanier vorerst aussetzen.
Die Motorrad-Grands-Prix von Italien (29.-31. Mai) und Ungarn (5.-7. Juni) werden ohne Alex Marquez über die Bühne gehen.
Der Spanier hatte bei einem Sturz im Katalonien-GP Brüche des rechten Schlüsselbeins und des siebenten Halswirbels erlitten (mehr dazu >>>).
Der Vizeweltmeister aus dem Gresini-Team liegt nach sechs Saison-Stationen auf Platz sieben der WM-Wertung.