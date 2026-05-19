Nach Horror-Crash: Marquez und Zarco aus Spital entlassen

Die beim mehrmals unterbrochenen Motorrad-Grand-Prix von Katalonien am Sonntag schwer gestürzten Alex Marquez und Johann Zarco sind noch am Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Marquez sei am Sonntag erfolgreich wegen seines Bruches des rechten Schlüsselbeins operiert worden. Eine eingesetzte Platte sorge für Stabilität. Das teilte sein Team Gresini Racing mit. Der Spanier hat außerdem eine Randfraktur an einem Wirbel im Nackenbereich erlitten.

Der Franzose Zarco reiste nach Lyon, um dort das weitere Vorgehen wegen seiner schweren Knieverletzungen festzulegen. Zudem trug er bei seinem Unfall auch eine kleine Fraktur am linken Knöchel davon.